Napustile samostan zbog ljubavi i vjenčale se: 'U početku se nismo mogle podnijeti'

Bivše samostanske novakinje Francília Costa i Luiza Silvério vjenčale su se na građanskoj ceremoniji na otvorenom u listopadu 2025. godine. Njihov put do oltara bio je sve samo ne uobičajen - započeo je u samostanu gdje su se upoznale 2019. godine i gdje, ironično, u početku nisu osjećale nikakvu simpatiju jedna prema drugoj.

Dvije bivše pripravnice za časne sestre, koje su svoj život namjeravale posvetiti Bogu, napustile su redovnički život i pronašle ljubav jedna u drugoj. Danas su na društvenim mrežama poznate pod zajedničkim profilom "Dupla Oxiuai", gdje dijele svoju priču i promiču poruku da vjera i ljubav mogu ići ruku pod ruku, neovisno o seksualnoj orijentaciji.

Od trenutne odbojnosti do nerazdvojnog prijateljstva

Njihov prvi susret nije nagovještavao buduću romansu. Fran, koja je odrasla u ruralnom dijelu brazilske države Piauí pod odgojem duboko religioznih bake i djeda, i Luiza, iz države Minas Gerais, koja je u samostan ušla kao tinejdžerica u potrazi za svrhom, isprva se nisu slagale.

"Mislila sam da je Fran nepodnošljiva i uobražena mala časna", prisjetila se Luiza, dok je Fran priznala da je i ona osjećala trenutačnu antipatiju prema Luizi bez jasnog razloga. Međutim, svakodnevni život u samostanu, ispunjen zajedničkim obvezama i molitvom, postupno je mijenjao njihov odnos. Do 2020. godine, odbojnost se pretvorila u blisko prijateljstvo.

Borba s mentalnim zdravljem i napuštanje zavjeta

Obje su se kasnije suočile s izazovima mentalnog zdravlja, što ih je navelo da preispitaju svoj životni put. Luiza je patila od anksioznosti i depresije nakon smrti bake dok je još bila u samostanu. Fran se, s druge strane, tijekom pandemije borila s napadajima panike, pitajući se može li nastaviti redovnički život dok se brine za svoje mentalno blagostanje, piše Daily Star.

"Redovnički život je jako lijep, ali za njega trebate fizičko i mentalno zdravlje. Nije dovoljno samo moliti ili imati zvanje", izjavila je Fran.

Nakon napuštanja samostana, suočile su se s praktičnim šokom povratka u svjetovni život. Morale su kupiti novu odjeću i pronaći posao s teološkom pozadinom, što nije bio lak zadatak. Odlučile su živjeti zajedno kao prijateljice jer si nijedna nije mogla priuštiti samostalan život.

Romantična komedija koja je sve promijenila

Prekretnica u njihovom odnosu dogodila se jedne večeri dok su zajedno gledale romantičnu komediju "Ljubav u vili". Film o dvoje ljudi koji se isprva ne podnose, a zatim se zaljube dok dijele smještaj u Veroni, potaknuo je Fran da shvati svoje osjećaje prema Luizi. Priznala joj je što osjeća, a Luizin odgovor bio je poljubac.

Počele su izlaziti 2023. godine, a dvije godine kasnije svoju su ljubav okrunile brakom na ceremoniji koja je uključivala vjerske simbole, ali bez prisutnosti crkvenih autoriteta. Luiza je nosila bijelu košulju, prsluk i hlače, a Fran vjenčanicu i veo. Posebno mjesto na vjenčanju imala je slika Gospe od Aparecide, zaštitnice Brazila.

"Možda nemamo fotografiju pred oltarom crkve, ali imamo jednu s Gospom od Aparecide. Za nas ona predstavlja zahvalnost, zagovor i posvećenje naše obitelji Bogu", rekla je Luiza.

Ljubav, vjera i prihvaćanje

Njihove obitelji prihvatile su vezu i podržale njihovu odluku o vjenčanju. Fran, koja radi u digitalnom marketingu, i Luiza, koja studira psihologiju, sada koriste svoje društvene mreže kako bi razgovarale o vjeri, seksualnosti i životu nakon redovničkog poziva. Aktivne su i u Diversidade Católica, brazilskoj mreži za neheteroseksualne katolike.

"Naša seksualnost i naša vjera ne bi trebale biti odvojene, jer su dio nas. Mi smo par koji ima vjeru. Nema načina da se to odvoji", ističe Luiza.

Priče koje mijenjaju perspektivu

Priča Francílije i Luize, iako jedinstvena, nije usamljen slučaj. Slične sudbine zabilježene su i u Europi. U Hrvatskoj je priča o ljubavi bivših časnih sestara Marite i Fani ispričana u dokumentarnom filmu "Nun of Your Business" iz 2020. godine.

Film prati njihov put od susreta na katoličkom okupljanju, zaljubljivanja i teške odluke o napuštanju samostana kako bi izgradile zajednički život, suočavajući se s razočaranjem u crkvenu instituciju. Još 2016. godine, Italiju je obišla vijest o Federici i Isabel, dvjema bivšim franjevkama koje su sklopile građansku zajednicu.

Ovi slučajevi otvaraju širu raspravu unutar Katoličke crkve. Iako službeni nauk ne dopušta istospolne brakove, papa Franjo je pokazao otvoreniji pastoralni pristup. Deklaracija Fiducia Supplicans iz prosinca 2023. godine, koja dopušta svećenicima da ponude neliturgijske blagoslove istospolnim parovima, smatra se povijesnim korakom, unatoč tome što je izazvala podijeljene reakcije. Istovremeno, Crkva se suočava s padom broja svećeničkih i redovničkih zvanja, što ovakvim pričama daje dodatnu težinu.

Za Francíliju i Luizu, njihova misija je sada slušati ljude koji se bore sa sličnim sumnjama. Svojim sljedbenicima često ponavljaju dvije rečenice: "Bog ne spaja ljude, On spaja svrhe" i "Ljubav nikada ne bi trebala biti razlog za krivnju." Kako je Fran zaključila: "Ako Kupid postoji na svijetu, naš je bio Bog."

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