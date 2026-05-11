Život pod potpunim nadzorom: 'Pobjegli smo iz kulta. Nismo mogli birati ni odjeću ni prijatelje'

Život pod potpunim nadzorom, stroge zabrane i praktički nikakva mogućnost slobodnog izbora. Upravo to tvrde da su doživjeli Amerikanci Karen (37) i Andrew (37) iz Conyersa u Georgiji unutar zajednice Jehovinih svjedoka. Danas pričaju kako su pobjegli iz ''kulta“ i kažu da im je vjera oduzela dio života.

''Ukrali su mi dio života koji nikada neću vratiti“, otvoreno priznaje Karen. Andrewa je upoznala kad joj je bilo 12 godina, a zaljubili su se, kaže, sa 16. No njihovu vezu zajednica Jehovinih svjedoka nije odobravala. ''Nisam smio izlaziti, slušati određenu glazbu niti imati ‘svjetovne’ prijatelje“, prisjeća se Andrew, koji je u toj zajednici rođen. Dio vjere bio je i to da nije smio ići na fakultet.

Karen se pridružila zajednici sa šesnaest godina, nakon što je njezina majka – koja je odgojena kao Jehovin svjedok, ali je rijetko odlazila na sastanke – izgubila brata i okrenula se vjeri kako bi se nosila s tugom. Opisuje kako je kontrola obuhvaćala sve, uključujući i izgled. ''Nisam bila dovoljno tiha ni poslušna. Odjeća mi je morala biti široka i bez oblika kako ne bih bila iskušenje“, kaže i dodaje da ju je s vremenom sustav pravila toliko sputao da je gotovo prestala govoriti i smijati se.

Kada je sa sedamnaest godina ostala trudna, nastao je veliki problem. ''Apsolutno ne toleriraju seks izvan braka – bio sam izopćen“, prisjeća se Andrew. Navodno nisu smjeli ni razgovarati, a viđali su se samo kod liječnika. Vjenčanje s osamnaest bila je njihova jedina šansa da ponovno budu zajedno.

Konačni preokret dogodio se tijekom pandemije Covida. ''Organizacija je snažno poticala cijepljenje. Iako su uvijek tvrdili da je medicinska skrb stvar osobne savjesti. Rekla sam da se naša obitelj neće cijepiti, a pritisak na nas bio je veći nego bilo što ranije“, prisjeća se Karen.

''Shvatila sam da su prekršili vlastita pravila kako bi progurali cjepivo, vjerojatno zbog poreznih olakšica. Počela sam u svemu vidjeti pukotine“, kaže otvoreno.

Na kraju ih je odlazak oslobodio. Danas supružnici odgajaju dvoje djece (19 i 14 godina), vode tvrtku Significant Moments Photography i na društvenim mrežama imaju više od 99 tisuća pratitelja. ''Moj um je slobodan, moje vrijeme je moje“, kaže Andrew. ''Napokon mogu disati“, dodaje Karen.

