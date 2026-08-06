Lopovi napali i opljačkali zvijezdu lige: Preminuo u bolnici

Tragične vijesti stižu nam iz Ugande, gdje je ubijen jedan od najboljih igrača tamošnje lige David Owori. Kapetan SC Ville, najuspješnijeg kluba u Ugandi, preminuo je od posljedica brutalnog napada u blizini svog doma u Kampali.

Policija je priopćila kako je Owori smrtno stradao nakon što se pokušao oduprijeti pljački tijekom koje su mu napadači pokušali ukrasti mobitel i druge osobne stvari, a njegova smrt izazvala je val tuge, ali i novi bijes javnosti zbog porasta nasilnog kriminala u zemlji, javlja BBC.

Glasnogovornik SC Ville Asan Kasingye izjavio je novinarima da je Owori napadnut neposredno ispred svoje kuće u četvrti Makindye, predgrađu Kampale.

"Igrača su presreli razbojnici dok se približavao svom domu. Zadobio je ozljede opasne po život prije nego što je hitno prevezen u zdravstvenu ustanovu", rekao je Kasingye.

Nakon napada Owori je najprije prevezen u obližnju kliniku, a zatim u privatnu bolnicu u Kampali, gdje je u srijedu podlegao ozljedama. Glasnogovornica lokalne policije Rachael Kawala rekla je da istražitelji rade na identificiranju odgovornih.

"Mjesto događaja dokumentirano je i obrađeno kako bi se prikupili i sačuvali svi relevantni dokazi", dodala je Kawala.

Ovo ubojstvo dogodilo se samo nekoliko tjedana nakon smrti još jednog ugandskog sportaša – reprezentativca u ragbiju Sydneyja Gongodyja, koji je također smrtno stradao nakon napada rulje u Kampali.

Ugandski parlament u srijedu je minutom šutnje odao počast Oworiju te pozvao na brzu i temeljitu istragu.