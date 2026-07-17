Školski autobus udario u stijenu i prevrnuo se: Poginulo 20 učenika i ravnatelj

U prometnoj nesreći na istoku Ugande poginulo je najmanje 20 učenika i ravnatelj škole, a desetci putnika su ozlijeđeni. Do nesreće je došlo u četvrtak kada je autobus koji je prevozio djecu na školski izlet sletio s ceste, izvijestili su lokalni dužnosnici.

Riječ je o jednoj od najtežih prometnih nesreća s dječjim žrtvama u Ugandi u posljednjih nekoliko godina.

Preliminarna istraga pokazala je da je na autobusu došlo do tehničkog kvara, nakon čega je vozač izgubio nadzor nad vozilom na brdu Chekwatit. Na toj dionici i ranije su se događale teške prometne nesreće.

Izgubio nadzor i zabio se u stijenu

"Vozač je navodno izgubio nadzor nad vozilom koje je sletjelo s ceste, udarilo u veliku stijenu uz rub kolnika i prevrnulo se", priopćili su iz policije, javlja BBC.

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju lokalno stanovništvo koje žuri u pomoć ozlijeđenima. Policija je objavila fotografiju smrskanog, prevrnutog autobusa.

Scores feared dead after school bus ferrying King David Junior School pupils crashes in Kapchorwa, Uganda, rescue efforts are ongoing pic.twitter.com/6E6LCoEDIv — Goddie (@Goddie_Ke) July 16, 2026

U trenutku nesreće učenici su se vraćali s terenske nastave, a, kako pišu lokalni mediji, posjetili su slapove Sipi, poznato turističko odredište.

Svake godine u prometu u Ugandi poginu tisuće ljudi. Prometna policija kao glavne uzroke izdvaja prebrzu vožnju, loše održavana vozila i opasne ceste.