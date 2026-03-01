Inače su tamo milijuni ljudi svakodnevno, ali od jučer je istaknuta samo jedna obavijest...

Međunarodna zračna luka Dubai, jedno od najprometnijih svjetskih čvorišta, već je jučer tijekom dana obustavila sve letove na neodređeno vrijeme nakon niza iranskih raketnih napada na zaljevske arapske države.

Obustavu prometa u zračnim lukama Dubai International (DXB) i Al Maktoum International (DWC) objavile su vlasti zračnih luka Dubaija, navodeći potrebu davanja prioriteta sigurnosti usred eskalacije regionalnih neprijateljstava.

"Zračne luke Dubai potvrđuju da su sve letačke operacije u zračnoj luci Dubai International (DXB) i Dubai World Central - Al Maktoum International (DWC) obustavljene do daljnjega. Putnicima se savjetuje da trenutačno ne putuju u zračnu luku i da se za najnovije informacije o svojim letovima obrate izravno svojim zrakoplovnim kompanijama. Cijenimo suradnju naših gostiju. Daljnje informacije bit će objavljene kako nastavljamo pratiti situaciju", stoji u priopćenju.

I to priopćenje je na njihovim stranicama i danas - praktički jedina obavijest koja se može vidjeti...

Foto: Screenshot Dubai Airports

Svi letovi otkazani

Svi polasci i dolasci letova su otkazani što se točno vidi i na njihovim stranicama:

Foto: Screenshot Dubai Airports

Foto: Screenshot Dubai Airports

Sinoć je Međunarodna zračna luka u Dubaiju pogođena i dronom.

Dubai Media Office potvrdio je da je jedan dio u Međunarodnoj zračnoj luci Dubai pretrpio "manju štetu u incidentu koji je brzo stavljen pod kontrolu".

U izjavi su rekli: "Timovi za hitne intervencije odmah su raspoređeni i upravljaju situacijom u koordinaciji s nadležnim vlastima. Četiri člana osoblja zadobila su ozljede i odmah su primili liječničku pomoć. Zbog već postojećih planova za nepredviđene situacije, većina terminala je prethodno ispražnjena od putnika", poručili su, prenose britanski mediji, ali i Reuters.