Viralna plavuša s tribine za Net.hr: 'Mama je ponosna, a nogometaši nisu moj tip'

Dok se na travnjaku Opus Arene vodila borba za bodove između Osijeka i Slaven Belupa, na tribinama se odvijala sasvim druga priča. Jedna fotografija bila je dovoljna da se pažnja publike i medija skrene s igre, a lice koje je u nekoliko sati preplavilo društvene mreže pripada Lari Krličević, influencerici iz Osijeka.

U dresu Manchester Cityja, s osmijehom koji nije prošao nezapaženo, Lara je postala neočekivana zvijezda večeri. Fotografije s tribina munjevito su se proširile internetom, a mnoge je zanimalo tko je djevojka koja je, sasvim spontano, zasjenila sportski događaj. U razgovoru za naš portal Lara otkriva kako je doživjela viralni trenutak, kako reagira na pažnju javnosti i što za nju zapravo znači biti influencerica.

Trenutak u kojem je shvatila da su fotografije s tribina Opus Arene preplavile društvene mreže, Lara Krličević opisuje kao potpuno nestvaran. Nakon utakmice sjela je na kavu s prijateljicom koja ju je i fotografirala, ne sluteći da se u tom trenutku već dijele njezine fotografije diljem interneta.

''Birale smo fotografije potpuno opušteno, kada je ona dobila poruku da sam postala viralna. Bila sam iskreno šokirana, ali i sretna, jer nikada nisam razmišljala da bi nešto toliko spontano moglo prerasti u tako veliku priču“, kaže Lara.

Naglašava kako iza svega nije stajala nikakva namjera ni plan. Na utakmicu Osijeka i Slaven Belupa došla je kao i svaki drugi navijač, bez očekivanja da će privući ikakvu posebnu pažnju. ''Iskreno, nisam ni u jednom trenutku pomislila da će mi se dan ovako završiti. Došla sam gledati utakmicu, a probudila se kao tema u gotovo svim medijima'', priznaje.

Posebnu pozornost javnosti privukao je dres Manchester Cityja, iako Lara ističe da izbor nije bio promišljen. Imala je i hrvatski dres, no u tom trenutku posegnula je za onim koji joj je bio zanimljiv. ''Jednostavno mi se svidio, a moram priznati i da se savršeno uklopio uz moju plavu kosu'', dodaje uz smijeh.

Dok su društvene mreže brujale o ''fatalnoj plavuši s tribina'', njezin telefon nije prestajao zvoniti. Prijatelji su joj slali poruke da je posvuda, a obitelj je cijelu situaciju dočekala s oduševljenjem. Lara ističe kako joj je njihova podrška bila izuzetno važna. ''Obitelj je bila presretna, a mama je, naravno, bila ponosna'', kaže nam Laura.

Unatoč velikom interesu javnosti, Lara tvrdi da joj se život nije bitno promijenio. Drago joj je što su reakcije uglavnom bile pozitivne, a negativne komentare ne doživljava osobno. ''Dolaze od ljudi koji me ne poznaju i ne znaju ništa o mom životu. Kako se kaže - za dobrim konjem se prašina diže“, poručuje.

Influencingom se počela baviti prije otprilike godinu dana, a cijela priča za nju nikada nije bila samo pitanje brojki. Svojim sadržajem želi pokazati stvarnu sebe i svakodnevni život, bez pretjerivanja i glume. ''Želim da moje društvene mreže budu mjesto gdje ljudi dolaze po pozitivnu energiju, osmijeh i lijep osjećaj. Smatram da je to danas izuzetno važno, posebno za mlade.''

Na negativne komentare, kaže, gleda vrlo jasno i bez zadrške. ''Ne može te povrijediti mišljenje osobe koja se skriva iza lažnog profila, dok ti otvoreno dijeliš svoj život. Takvo mišljenje ima istu težinu kao i njihov identitet - nikakvu.“

Za sebe kaže da je osoba puna života, uvijek vedra i izrazito vezana uz obitelj. Slobodno vrijeme najradije provodi trenirajući, družeći se s ljudima, upoznavajući nove osobe i učeći nove stvari. Sport joj je velika ljubav, a nogomet posebno mjesto u srcu, iako uz osmijeh priznaje: ''Nogometaši jednostavno nisu moj tip.''

