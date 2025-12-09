FREEMAIL
BRONČANI /

Legenda opet ima posao? Preuzima reprezentaciju iz Centralne Azije

Legenda opet ima posao? Preuzima reprezentaciju iz Centralne Azije
Foto: Damir Sencar/afp/profimedia

Osim Crne Gore, Prosinečki je vodio i reprezentaciju Azerbajdžana te nekoliko klubova

9.12.2025.
21:50
Kako stvari stoje, bivši izbornik Crne Gore Robert Prosinečki neće dugo biti bez posla. Naime, "Veliki Žuti" bio je dio hrvatske delegacije u Kirgistanu.

Kirgistan je 104. reprezentacija svijeta, a u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo došao je do treće faze kvalifikacija, u kojoj mu je nedostajalo pet bodova za dodatno doigravanje.

"U uredima Kirgiske nogometne federacije (KFB) danas, 8. studenoga, održan je sastanak vodstva KFB-a s delegacijom iz Hrvatske. U sastavu delegacije bio je i legendarni europski nogometaš i trener Robert Prosinečki.

Sa strane KFB-a sastanku su prisustvovali prvi potpredsjednik Nurdin Bukuev, glavni tajnik Mederbek Sydykov i tehnički direktor KFB-a Dainis Kazakevičs. U hrvatskoj delegaciji bili su i Štefan Dovina, Franjo Herceg, Brane Golubić, Gordan Ciprić i Zoran Terzić. Tijekom sastanka strane su razgovarale o mogućnostima međusobne suradnje, radu nacionalnih i drugih selekcija, razmjeni iskustava, razvoju trenerskog kadra i drugim zajedničkim projektima. Razmatrano je i pitanje izbora novog izbornika kirgiške nacionalne reprezentacije. Hrvatska strana iznijela je svoje prijedloge i moguće modele suradnje u tom smjeru.

Sastanak je protekao u konstruktivnom ozračju te predstavlja važan korak u jačanju međunarodnih veza KFB-a s europskim zemljama," stoji u objavi Kirgistanskog nogometnog saveza.

Tako bi se legendarni veznjak samo tri mjeseca nakon odlaska s klupe naših susjeda mogao vratiti na posao i preuzeti klupu Kirgistana. Osim Crne Gore, Prosinečki je vodio i reprezentaciju Azerbajdžana te nekoliko klubova.

 

 

