Legenda opet ima posao? Preuzima reprezentaciju iz Centralne Azije

Kako stvari stoje, bivši izbornik Crne Gore Robert Prosinečki neće dugo biti bez posla. Naime, "Veliki Žuti" bio je dio hrvatske delegacije u Kirgistanu.

Kirgistan je 104. reprezentacija svijeta, a u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo došao je do treće faze kvalifikacija, u kojoj mu je nedostajalo pet bodova za dodatno doigravanje.

"U uredima Kirgiske nogometne federacije (KFB) danas, 8. studenoga, održan je sastanak vodstva KFB-a s delegacijom iz Hrvatske. U sastavu delegacije bio je i legendarni europski nogometaš i trener Robert Prosinečki.

Sa strane KFB-a sastanku su prisustvovali prvi potpredsjednik Nurdin Bukuev, glavni tajnik Mederbek Sydykov i tehnički direktor KFB-a Dainis Kazakevičs. U hrvatskoj delegaciji bili su i Štefan Dovina, Franjo Herceg, Brane Golubić, Gordan Ciprić i Zoran Terzić. Tijekom sastanka strane su razgovarale o mogućnostima međusobne suradnje, radu nacionalnih i drugih selekcija, razmjeni iskustava, razvoju trenerskog kadra i drugim zajedničkim projektima. Razmatrano je i pitanje izbora novog izbornika kirgiške nacionalne reprezentacije. Hrvatska strana iznijela je svoje prijedloge i moguće modele suradnje u tom smjeru.

Sastanak je protekao u konstruktivnom ozračju te predstavlja važan korak u jačanju međunarodnih veza KFB-a s europskim zemljama," stoji u objavi Kirgistanskog nogometnog saveza.

Tako bi se legendarni veznjak samo tri mjeseca nakon odlaska s klupe naših susjeda mogao vratiti na posao i preuzeti klupu Kirgistana. Osim Crne Gore, Prosinečki je vodio i reprezentaciju Azerbajdžana te nekoliko klubova.

