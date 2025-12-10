U Zagrebu je nestala Teodora, ima samo 14 godina: 'Svaka informacija može biti presudna'

U Zagrebu je u utorak nestala 14-godišnja djevojčica Teodora Demaku. Posljedni puta je u Ulici Vida Došena u Španskom odakle se udaljila u nepoznatom smjeru, navodi se na stranici nestali.hr.

U trenutku nestanka Teodora je nosila crnu kožnu jaknu, tamnoplave traperice, svijetlo smeđe čizme te smeđu torbicu. Mršavije je građe, smeđih očiju i tamnije puti.

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.", navodi se na stranici nestali.hr.

'Pomozimo svi zajedno'

Informacija o nestanku dijeli se i u grupama na društvenim mrežama. "Pomozimo svi zajedno – svaka informacija može biti presudna. Molimo dijeliti ovu objavu", stoji u objavi Facebook stranice Špansko za svakoga.

