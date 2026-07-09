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Velika zapljena oružja na istoku Hrvatske: Pogledajte kakav arsenal je policija pronašla

Velika zapljena oružja na istoku Hrvatske: Pogledajte kakav arsenal je policija pronašla
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Foto: PU osječko-baranjska

Pronađena su i uz potvrdu oduzeta dva pištolja, tri lovačke puške, šest ručnih bombi i 811 metaka raznih kalibara

9.7.2026.
10:57
danas.hr
PU osječko-baranjska
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Osječko-baranjska policija u utorak je tijekom pretrage u Đakovu pronašla veliku količinu oružja.

Policajci su na temelju naloga suda pretražili automobil, domove i druge prostorije kojima se koristi osumnjičeni 53-godišnjak. 

Velika zapljena oružja na istoku Hrvatske: Pogledajte kakav arsenal je policija pronašla
Foto: PU osječko-baranjska

"Pronađena su i uz potvrdu oduzeta dva pištolja, tri lovačke puške, šest ručnih bombi i 811 metaka raznih kalibara", navela je policija u priopćenju u četvrtak. 

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Dodaje kako su 53-godišnjaku oduzeli i oružje koje je posjedovao na dozvolu, a radi se o dvije lovačke puške i pištolju s dva pripadajuća spremnika, kao i oružne liste za držanje i nošenje oružja. 

Velika zapljena oružja na istoku Hrvatske: Pogledajte kakav arsenal je policija pronašla
Foto: PU osječko-baranjska

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje da je osumnjičenik počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.  

Velika zapljena oružja na istoku Hrvatske: Pogledajte kakav arsenal je policija pronašla
Foto: PU osječko-baranjska

"Oružje s oružnim listovima bit će dostavljeno nadležnoj Policijskoj postaji radi provođenja upravnog postupka za oduzimanje. Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku", poručuje policija. 

ĐakovoOružjePolicija
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