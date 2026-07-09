Velika zapljena oružja na istoku Hrvatske: Pogledajte kakav arsenal je policija pronašla

Osječko-baranjska policija u utorak je tijekom pretrage u Đakovu pronašla veliku količinu oružja.

Policajci su na temelju naloga suda pretražili automobil, domove i druge prostorije kojima se koristi osumnjičeni 53-godišnjak.

Foto: PU osječko-baranjska

"Pronađena su i uz potvrdu oduzeta dva pištolja, tri lovačke puške, šest ručnih bombi i 811 metaka raznih kalibara", navela je policija u priopćenju u četvrtak.

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Dodaje kako su 53-godišnjaku oduzeli i oružje koje je posjedovao na dozvolu, a radi se o dvije lovačke puške i pištolju s dva pripadajuća spremnika, kao i oružne liste za držanje i nošenje oružja.

Foto: PU osječko-baranjska

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje da je osumnjičenik počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Foto: PU osječko-baranjska

"Oružje s oružnim listovima bit će dostavljeno nadležnoj Policijskoj postaji radi provođenja upravnog postupka za oduzimanje. Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku", poručuje policija.