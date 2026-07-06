Tramvaj u Zagrebu naletio na pješakinju, iz ZET-a su nam otkrili detalje

U Zagrebu se jutros dogodila prometna nesreća u kojoj je tramvaj naletio na pješakinju. Sve se dogodilo na križanju Ilice i Ulice Janka Vukovića. O svemu smo pitali i glasnogovornika ZET-a, Domagoja Zebu koji nam je potvrdio što se dogodilo.

"U 9.20 došlo je do kontakta tramvaja linije 6 i pješakinje u Ilici kod k.br. 22, prilikom čega je pješakinja odbačena na kolnik. Hitna pomoć je zbrinula unesrećenu, policija će utvrditi okolnosti nesreće. Do 10.30 sati linije 2, 6 i 11 prometovale su preusmjereno na Zapadni kolodvor, a na relaciji Zapadni kolodvor-Črnomerec putnike su prevozili autobusi.

Policija je dojavu zaprimila u 9.22 sati, a ozlijeđena osoba prevezena je u KBC Sestre milosrdnice. Zasad nije poznata težina ozljeda.

Očevid je trenutno u tijeku.