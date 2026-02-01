FREEMAIL
'SORI, DEČKI' /

Čelnik OI 2028 uhvaćen u Epsteinovim spisima: Kaže da mu je žao

Čelnik OI 2028 uhvaćen u Epsteinovim spisima: Kaže da mu je žao
Foto: Frederic J. Brown/afp/profimedia

Jeffrey Epstein optužen je za vođenje velikog lanca trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, u koji su bile uključene maloljetne djevojke

1.2.2026.
12:30
Hina
Frederic J. Brown/afp/profimedia
Casey Wasserman, predsjednik Organizacijskog odbora Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028., ispričao se u subotu nakon što se njegovo ime pojavilo među najnovijim dokumentima vezanim uz slučaj Epstein koje je objavila američka vlada.

Dokumenti su lascivne razmjene e-pošte iz 2003. između Wassermana i Ghislaine Maxwell, koja trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog pomaganja osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu u regrutiranju maloljetnih prostitutki.

"Duboko žalim zbog svoje korespondencije s Ghislaine Maxwell, koja se odvijala prije više od 20 godina, mnogo prije nego što su njezini strašni zločini otkriveni", rekao je 51-godišnji Wasserman, koji tvrdi da "nikada nije imao nikakav osobni ili profesionalni odnos s Jeffreyjem Epsteinom".

"Kao što je široko dokumentirano, sudjelovao sam u humanitarnom putovanju kao član delegacije Zaklade Clinton 2002. u Epsteinovom avionu", objasnio je g. Wasserman. "Duboko mi je žao što sam bio povezan s bilo kojim od njih", dodao je.

Čelnik OI 2028 uhvaćen u Epsteinovim spisima: Kaže da mu je žao
Foto: Graeme Sloan/pool Via Cnp/splashnews.com/splash/profimedia

Dotični e-mailovi su među milijunima dokumenata koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravosuđa u vezi sa slučajem Epstein.

Jeffrey Epstein optužen je za vođenje velikog lanca trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, u koji su bile uključene maloljetne djevojke. Prema vlastima, umro je samoubojstvom u zatvoru u kolovozu 2019. prije suđenja.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakvu generaciju imamo! Pogledajte kako su dečki proslavili povijesni uspjeh Hrvatske

Olimpijske Igre 2028Los AngelesJeffrey Epstein
