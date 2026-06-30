Potres u BiH zatresao i Hrvatsku: 'Mislila sam da će mi se kuća srušiti'

Potres jačine 3,6 stupnjeva po Richteru pogodio je u utorak u 6.18 sati Bosnu i Hercegovinu. Epicentar je bio na dubini od sedam kilometara, 44 kilometara sjeverozapadno od Sarajeva i 14 km istočno od Zenice. Koliko je uznemirio susjede, pokazuju brojni komentari na stranici EMSC.

"Kuća je zavibrirala i probudilo me je iz sna", stoji u jednom komentaru.

"Bogami i jači... Probudilo me lupanje... Kakanj",

"Prvo duboko zujanje, a zatim lagano podrhtavanje stvari u kući. Sveukupno je trajalo 1 so 3 sekunde. Moja beba se probudila i počela plakati minutu prije potresa, a nakon što je potres prošao, ponovno je zaspala",

"Mislila sam da će mi se kuća srušiti, Kakanj",

"Jak zemljotres i ne baš kratak",

"Pošteno drmnulo na 8. katu, probudilo me",

"Zenica centar grada 12. kat, probudio nas. Jako je zatreslo", nižu se komentari.