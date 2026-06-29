Majka i beba stara 18 dana spašene iz ruševina: 'Dok je on živ, morala sam biti i ja'

Snimka spašavanja majke i njezina novorođenog sina iz ruševina u Venezueli obišla je svijet i postala jedan od rijetkih prizora nade nakon katastrofalnih potresa koji su pogodili zemlju.

Dayana Patino izvučena je iz ostataka svojeg doma zajedno sa sinom Juanom Davidom, starim samo 18 dana. Za BBC je ispričala da joj je upravo beba dala snagu da ostane budna i prisebna dok je satima bila zarobljena pod ruševinama.

"Dokle god je on bio živ, i ja sam morala biti živa. Svako malo dodirivala sam mu nos kako bih provjerila diše li još", rekla je.

Juan David u Venezueli je postao simbol nade, dok se zemlja i dalje nosi s posljedicama dvaju snažnih potresa. Poginulo je najmanje 1450 ljudi, a deseci tisuća još se vode kao nestali. Potrage za preživjelima se nastavljaju, ali nade da će spasioci pronaći još živih sve su manje.

'Imala sam osjećaj da letim'

Dayana je u trenutku potresa bila u stanu na osmom katu u obalnoj regiji La Guaira. Prala je posuđe kada je osjetila podrhtavanje. U prvi mah pomislila je da je riječ o slabijem potresu, no odmah je potrčala prema sinu i uzela ga u naručje.

"Imala sam osjećaj kao da letim. Nakon toga osjećala sam se kao da tonem u vodu i zemlju, a onda sam pala u rupu u kojoj sam ostala. Ne znam kako nisam ispustila bebu jer sam stvarno letjela. Zgnječilo me uz namještaj", ispričala je.

Zarobljena pod betonom, s ozlijeđenim nogama i glavom pritisnutom o kamen, brzo je shvatila da je nitko ne čuje. Odlučila je čuvati snagu i vikati samo ako čuje nekoga u blizini.

"Rekla sam sama sebi da neću trošiti energiju. Vikat ću kad bude trebalo, kad čujem glasove ili korake u blizini", rekla je.

After 32 hours trapped under heavy rubble in Venezuela, rescuers pulled out an 18-day-old baby alive and then her mother exactly like this.



Mother and newborn both survived a true testament to human resilience and the unbreakable mother-child bond.

pic.twitter.com/vm5iq7qqFS — alpha man (@alphaman_111) June 29, 2026

U mraku ruševina nadu joj je dala Biblija koju je napipala ispod sebe, ali i sićušna točka svjetla koju je vidjela u daljini. Ključni trenutak došao je kada je začula brata kako doziva njezino ime.

"Rekla sam sama sebi: ovo mi je jedina prilika. Iz sveg glasa sam povikala... Vikala sam 'Ovdje sam' koliko sam mogla, a on je rekao: 'Našao sam te i obećavam ti da neću otići dok te ne izvučem'."

Uslijedila je zahtjevna akcija spašavanja, nakon koje su Dayana i Juan David u četvrtak navečer izvučeni iz ruševina. Majka je zadobila ozljede obje noge, dok je beba prošla samo s lakšim ozljedama.

Suprug spašavanje opisao kao čudo

U trenutku potresa, suprug Gerson vraćao se kući i parkirao auto. Uspio se spasiti preskočivši ogradu, no kada je vidio što je ostalo od zgrade, pomislio je da su mu supruga i sin poginuli.

Trenutak njihova spašavanja opisao je kao čudo.

"To je bilo neopisivo. Mislio sam da su mrtvi. Kad sam vidio sina, osjećao sam se kao da sam se ponovno rodio. Nisam mogao vjerovati... Kao da mi se život vratio", rekao je.

Obitelj je u potresu ostala bez doma i gotovo svega što je imala. Još uvijek ne znaju što se dogodilo s njihovim psom, koji se vodi kao nestao, ali poručuju da će pokušati krenuti ispočetka.

"Izgubili smo gotovo sve, ali tu smo... Ponovno ćemo izgraditi sve što smo izgubili", poručio je Gerson.

Ponovni potres

Podsjetimo, stanovnike Caracasa u ponedjeljak je probudio naknadni potres koji je zatresao njihove domove, dok spasilačke ekipe nastavljaju četvrti dan potrage u područjima pogođenima prošlotjednim razornim potresima u Venezueli.

Naknadni potres magnitude 4,6 pogodio je rano u ponedjeljak područje sjeverno od venezuelske prijestolnice na dubini od 10 kilometara, objavio je Američki geološki institut (USGS).

Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez objavio je na društvenim mrežama da zasad nema izvješća o šteti uzrokovanoj naknadnim potresom.

Spasilačke aktivnosti posebno su usmjerene na saveznu državu La Guairu, koja je najteže pogođena u zemlji koja je već godinama zahvaćena dubokom političkom i gospodarskom krizom.

Međunarodna zajednica pružila je pomoć Venezueli nakon katastrofe. Prema podacima venezuelskih vlasti, pomoć je stigla iz 24 zemlje, koje su poslale više od 500 tona humanitarnih potrepština, više od 2700 pripadnika spasilačkih i drugih timova te oko 86 timova sa psima tragačima.