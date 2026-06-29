Nogometaš koji je u potresu u Venezueli izgubio obitelj hrvatskog je podrijetla

Vijesti o stravičnom potresu u Venezueli, koji je odnio mnoge živote, nastavljaju zaokupljati pozornost mnogih u svim sferama društva.

Jedan od onih koje je ova katastrofa posebno pogodila jest i Lucas Trejo, nogometaš tamošnjeg drugoligaša Maritima. Branič tog venezuelanskog kluba u tragediji je ostao bez djece i supruge, a u Hrvatskoj je ta vijest popraćena kako zbog same tragedije, tako i zbog činjenice da je Trejo podrijetlom Hrvat.

Naime, u opisu svog profila na Instagramu nogometaš se ponosno predstavlja kao "Argentinac i Hrvat", uz zastave zemalja u kojima je igrao i poruku da mu je "Isus Krist kralj".

Osim u rodnoj Argentini, Trejo je igrao još u Španjolskoj, Grčkoj, SAD-u, Meksiku, Venezueli i Peruu.

U vrijeme tragedije, obitelj je bila razdvojena jer je Trejo putovao sa svojom momčadi u glavni grad Venezuele. Momčad je trebala igrati protiv Deportivo Miranda Fútbol Cluba u prvoj utakmici lokalnog kupa.