Strašne vijesti: Užas u Venezueli uzeo život obitelji argentinskog nogometaša

Razorni potres u Venezueli broji sve više i više žrtava, a osobnom tragedijom je pogođen i argentinski nogometaš Lucas Trejo koji igra za venecuelanskog drugoligaša Maritimo.

Njegova supruga i dvoje djece proglašeni su nestalima, a tri dana kasnije, u subotu su pronađeni i stigla je najgora moguća vijest, nisu preživjeli. Podsjetimo, razorni potresi magnitudi 7,5 i 7,2 po Rihteru pogodili su Venezuelu i odnijeli tisuću i pol života, a brojka će možda još narasti jer brojni se i dalje vode kao nestali. La Guaira, regija smještena sjeverno od glavnoga grada najteže je pogođena.

Nažalost, nogometaš Trejo je ostao bez svoje obitelji. "Nakon 74-satne potrage pronađeni su mrtvi“, izvijestili su dužnosnici kluba u priopćenju. Izražavajući najdublju sućut obitelji Lucasa Treja, javno su zatražili "poštovanje prema njegovoj obitelji i suigračima“.

"Naša zgrada u Playa Grandeu se srušila. Ne znam ništa o svojoj obitelji. Molim vas, molite se za njih i podijelite ovu poruku u slučaju da ih je netko vidio. Želim vjerovati da nisu bili tamo. Molim vas, molite se za moju obitelj", napisao je na društvenim mrežama nogometaš nakon potresa, ali najcrnji scenariji su se ostvarili.

Foto: Screenshot/Instagram/maritimolg

U vrijeme tragedije, obitelj je bila razdvojena jer je Trejo putovao sa svojom momčadi u glavni grad Venezuele. Momčad je trebala igrati protiv Deportivo Miranda Fútbol Cluba u prvoj utakmici lokalnog kupa.

Lucas Trejo je 38-godišnji stoper koji je prije 15-ak godina igrao i u prvoj grčkoj ligi, a nastupao je i za klubove u Argentini, SAD-u, Kolumbiji, Meksiku i sada Venezueli.