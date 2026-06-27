Potres ubio više od 900 ljudi, 50.000 nestalih: Cure stravični podaci o nestalima

Više od 900 ljudi je poginulo, a 3360 ih je ozlijeđeno u potresima u Venezueli, podaci su koje je objavila vlada, dok spasioci nastavljaju tragati za preživjelima, a obitelji očajnički čekaju vijesti, javlja BBC u subotu.

Ozlijeđenima se liječnička pomoć pruža u improviziranim medicinskim ustanovama nakon što su deseci zgrada na sjeveru zemlje uništeni u dvama potresima, a teško je pogođen i glavni grad Caracas.

Visoki vladin dužnosnik rekao je da je u zemlju stiglo više stotina međunarodnih spasilaca te da ih se očekuje i više.

Dva snažna potresa pogodila su Venezuelu u srijedu. Drugi je jedan od najjačih potresa koji je pogodio zemlju u stoljeću, a magnituda mu je iznosila 7,5.

La Guaira, regija smještena sjeverno od glavnoga grada najteže je pogođena, rekli su dužnosnici. U državi se nalazi i jedna od dviju glavnih luka u zemlji, kao i međunarodna zračna luka Simón Bolívar u Maiquetíji, ujedno glavna zračna luka u državi.

Govori se o više od 50.000 nestalih, a broj poginulih vjerojatno će rasti kako se nastavljaju nastojanja spasilaca da im pruže pomoć.

Raste broj mrtvih, najmanje 172 ljudi pod ruševinama

Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez u petak je u programu državne tv-emisije rekao da je broj poginulih dosad dosegao 920, no da se vjeruje kako su najmanje još 172 osobe još uvijek zarobljene pod ruševinama.

Samo u La Guairi spašeno je najmanje 243 ljudi, rekao jedan od zastupnika, ujedno brat privremene predsjednice.

Deseci ljudi spašeni su, ​​što nas "raduje, jer mogu zagrliti svoje obitelji i voljene", rekla je vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodríguez na tv-brifingu u petak, dodavši da je nakon prvih evidentirano još 214 naknadnih potresa.

Oštećene su ili uništene stotine zgrada, među njima i brojne bolnice i trgovački centri, rekao je Jorge Rodríguez, dodavši da je uz to oštećeno još najmanje 1000 ostalih infrastrukturnih objekata.

Preopterećene bolnice

Medicinski objekti koji nisu pretrpjeli znatnu štetu navodno su preopterećeni, a liječnici su BBC-ju rekli da je takva situacija u tim zdravstvenim ustanovama bila slična čak i prije katastrofe, zbog čega im je sada vrlo teško pružiti pomoć i liječiti pacijente.

"Svim našim bolnicama nedostaju razne zalihe, nedostaju nam lijekovi, nismo u mogućnosti pružiti medicinsku pomoć svojim sunarodnjacima ni u uobičajenim okolnostima", rekao je liječnik Pedro Javier Fernandez.

"Uz tragediju koja se dogodila, izvanredno stanje još je gore. Teže se s njim suočiti nego u ostalim zemljama", dodao je.

Među poginulima su jedan portugalski državljanin i dva brazilska državljanina, potvrdile su njihove vlade. Španjolski mediji su, pozivajući se na ministarstvo vanjskih poslova izvijestili da su među poginulima i četiri španjolska državljanina, a 106 ih se još uvijek vodi nestalima.