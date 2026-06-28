Čudo usred tragedije: Dječak (11) izvučen živ iz ruševina tri dana nakon razornog potresa
Uglavnom sada iskopavamo beživotna tijela, ali hvala Bogu ponekad ipak pronađemo preživjele, rekao je spasilac
Jedanaestogodišnji dječak izvučen je živ iz ruševina u Caraballedi, na sjeveru Venezuele, tri dana nakon smrtonosnih potresa koji su pogodili regiju, objavila je privremena predsjednica zemlje, Delcy Rodriguez a prenosi agencija AFP.
"Prije nekoliko minuta, 11-godišnji dječak spašen je u Caraballedi. U ovom trenutku, svaki život je izvor nade za Venezuelu", napisala je Rodriguez na X-u, priloživši svojoj poruci video spašavanja djeteta.
U petak navečer iz ruševina su spašeni novorođenče staro 18 dana i njegova majka.
"Uglavnom sada iskopavamo beživotna tijela, ali hvala Bogu ponekad ipak pronađemo preživjele", rekao je za AFP spasilac u gradu Playa Grande.
Prema najnovijim podacima vlasti, najmanje 1430 ljudi poginulo je u dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili sjever zemlje, a više od 50.000 se još uvijek vodi kao nestalo. Potres je pogodio sedam milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a.