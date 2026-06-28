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SPAŠAVANJE U VENEZUELI /

Čudo usred tragedije: Dječak (11) izvučen živ iz ruševina tri dana nakon razornog potresa

Čudo usred tragedije: Dječak (11) izvučen živ iz ruševina tri dana nakon razornog potresa
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Uglavnom sada iskopavamo beživotna tijela, ali hvala Bogu ponekad ipak pronađemo preživjele, rekao je spasilac

28.6.2026.
9:01
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Jedanaestogodišnji dječak izvučen je živ iz ruševina u Caraballedi, na sjeveru Venezuele, tri dana nakon smrtonosnih potresa koji su pogodili regiju, objavila je privremena predsjednica zemlje, Delcy Rodriguez a prenosi agencija AFP.

"Prije nekoliko minuta, 11-godišnji dječak spašen je u Caraballedi. U ovom trenutku, svaki život je izvor nade za Venezuelu", napisala je Rodriguez na X-u, priloživši svojoj poruci video spašavanja djeteta.

Čudo usred tragedije: Dječak (11) izvučen živ iz ruševina tri dana nakon razornog potresa
Foto: Diko Betancourt/AFP/Profimedia

U petak navečer iz ruševina su spašeni novorođenče staro 18 dana i njegova majka.

"Uglavnom sada iskopavamo beživotna tijela, ali hvala Bogu ponekad ipak pronađemo preživjele", rekao je za AFP spasilac u gradu Playa Grande.

Prema najnovijim podacima vlasti, najmanje 1430 ljudi poginulo je u dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili sjever zemlje, a više od 50.000 se još uvijek vodi kao nestalo. Potres je pogodio sedam milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a.

VenezuelaRuševinePotresPreživjeli
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