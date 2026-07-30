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DEVET ŽIVOTA /

Čudo su čekale i dočekale: Spašeno 25 mačaka koje su preživjele potres i eksploziju

Čudo su čekale i dočekale: Spašeno 25 mačaka koje su preživjele potres i eksploziju
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Foto: Handout/AFP/Profimedia

Životinje su preživjele snažan potres, nakon kojeg je uslijedila eksplozija u zgradi, vjerojatno uzrokovana curenjem plina. Čekale su da ih netko spasi

30.7.2026.
17:00
Magazin.hr
Handout/AFP/Profimedia
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U japanskom gradu Kashimi spašeno je 25 mačaka koje su ostale zarobljene u teško oštećenom trgovačkom centru Aeon Mall, izvijestila je agencija AFP. Životinje su preživjele snažan potres, nakon kojeg je uslijedila eksplozija u zgradi, vjerojatno uzrokovana curenjem plina.

Mačke su se u trenutku potresa nalazile u kafiću s mačkama MOFF, smještenom u prizemlju trgovačkog centra. Nakon podrhtavanja tla zgrada je evakuirana, a osoblje kafića kasnije se pokušalo vratiti po životinje.

No, ubrzo nakon toga u zgradi je došlo do eksplozije koja je oštetila dio objekta, pa je osoblje ponovno moralo žurno napustiti prostor.

Čudo su čekale i dočekale: Spašeno 25 mačaka koje su preživjele potres i eksploziju
Foto: Handout/AFP/Profimedia

U srijedu se, uz dopuštenje vatrogasaca, policije i upravitelja trgovačkog centra, voditelj kafića vratio u oštećenu zgradu. Uspio je pronaći svih 25 mačaka i sigurno ih izvesti van.

Prema navodima tvrtke MOFF, nijedna od spašenih mačaka nije ozlijeđena. Životinje su prevezene u Hiroshimu, gdje tvrtka vodi još jedan kafić s mačkama.

 

MačkeJapanEksplozijaPotresčudo
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