Čudo su čekale i dočekale: Spašeno 25 mačaka koje su preživjele potres i eksploziju

U japanskom gradu Kashimi spašeno je 25 mačaka koje su ostale zarobljene u teško oštećenom trgovačkom centru Aeon Mall, izvijestila je agencija AFP. Životinje su preživjele snažan potres, nakon kojeg je uslijedila eksplozija u zgradi, vjerojatno uzrokovana curenjem plina.

Mačke su se u trenutku potresa nalazile u kafiću s mačkama MOFF, smještenom u prizemlju trgovačkog centra. Nakon podrhtavanja tla zgrada je evakuirana, a osoblje kafića kasnije se pokušalo vratiti po životinje.

No, ubrzo nakon toga u zgradi je došlo do eksplozije koja je oštetila dio objekta, pa je osoblje ponovno moralo žurno napustiti prostor.

Foto: Handout/AFP/Profimedia

U srijedu se, uz dopuštenje vatrogasaca, policije i upravitelja trgovačkog centra, voditelj kafića vratio u oštećenu zgradu. Uspio je pronaći svih 25 mačaka i sigurno ih izvesti van.

Prema navodima tvrtke MOFF, nijedna od spašenih mačaka nije ozlijeđena. Životinje su prevezene u Hiroshimu, gdje tvrtka vodi još jedan kafić s mačkama.