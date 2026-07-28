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LJUBAVNI PREOKRET /

Nakon drame pao poljubac: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' opet zajedno

Nakon drame pao poljubac: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' opet zajedno
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Foto: RTL

Nakon što je obrisala fotografije i objavila kraj veze, bivša kandidatkinja showa iznenadila je sve objavom snimke na kojoj se ljubi s Petrom

28.7.2026.
19:33
Hot.hr
RTL
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Anastasia Kaleb (23) i Petar Rašić (30), par koji je zajedno napustio prošlu sezonu showa 'Gospodin Savršeni', službeno su potvrdili pomirenje. Iako su nedavno potaknuli glasine o prekidu uklanjanjem zajedničkih fotografija s društvenih mreža, čini se da je ljubavnom brodolomu došao kraj.

Anastasija ranije potvrdila kraj veze

Gledatelji koji su strpljivo čekali službenu potvrdu o stanju njihove veze, prvo su dočekali izjavu Anastasije koja je tada za Net.hr sugerirala potpuni krah.

"Iz poštovanja prema našem odnosu, neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje."

Poljubac na moru

No, uslijedio je potpuni preokret. Anastasia je na svom Instagram profilu podijelila videozapis u kojem pozira u zagrljaju s Petrom, nakon čega je pao i poljubac.

Nakon drame pao poljubac: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' opet zajedno
Foto: Instagram/Screenshot

Da više nema sumnje u pomirenje, potvrdila je i idućom objavom Petrove fotografije uz opis "moja ljubav", dok je i sam Petar na svojem profilu objavio njezine fotografije.

Nakon drame pao poljubac: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' opet zajedno
Foto: Instagram/Screenshot

Oboje su u međuvremenu vratili zajedničke objave na svoje profile, a Petar je među prvima ostavio emotikone vatre i srca ispod njezinih najnovijih slika, na što mu je ona uzvratila jednakom mjerom.

 

Anastasia KalebPetar RašićPomirenje
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