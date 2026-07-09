Ronaldo napustio Portugalce na neobičan način nakon šoka protiv Španjolske

Cristiano Ronaldo nije se s portugalskom reprezentacijom vratio iz Sjedinjenih Američkih Država nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva. Dok su njegovi suigrači otputovali zajedno, kapetan Portugala u Lisabon je stigao privatnim avionom.

Prema pisanju Marce, Ronaldo je po dolasku bio dobro raspoložen te je srdačno pozdravio zaposlenike zračne luke, odvojivši vrijeme za kratki razgovor s osobljem.

🚨 Cristiano Ronaldo was seen arriving in Lisbon this morning on his private jet after Portugal’s elimination against Spain.



He did not return with his teammates, marking a quiet end to what appears to be his final World Cup 💔#ronaldo #cristianoronaldo #cr7 #cristiano pic.twitter.com/to3YoU9y9a — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) July 8, 2026

Iza 40-godišnjeg napadača ostao je turnir na kojem je ponovno ispisao povijest, ali i bio na meti brojnih kritika. Dio javnosti smatrao je da se nije najbolje uklopio u portugalsku momčad, unatoč tome što je postigao tri pogotka.

Na svom šestom Svjetskom prvenstvu Ronaldo je postao prvi nogometaš koji je zabio na šest različitih Mundijala, nakon što je dvaput pogodio protiv Uzbekistana u grupnoj fazi. Treći gol postigao je iz kaznenog udarca protiv Hrvatske u osmini finala, što mu je bio prvi pogodak u nokaut-fazi svjetskih prvenstava.

Ronaldo je tako zaključio turnir s tri gola, a na svjetskim prvenstvima sada ima 27 nastupa, 11 pogodaka i dvije asistencije. Za portugalsku reprezentaciju ukupno je odigrao 233 utakmice te upisao 146 golova i 46 asistencija, uz naslov europskog prvaka iz 2016. i dva trofeja u Ligi nacija.