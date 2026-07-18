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'ALI BEZ MEKSIKA I KANADE' /

Mnogima je odmah pao mrak na oči, pazite što je Trump rekao! Tiče se nogometa...

Mnogima je odmah pao mrak na oči, pazite što je Trump rekao! Tiče se nogometa...
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Foto: Mandel NGAN/AFP/Profimedia

SAD je bio domaćin 78 od 104 utakmice na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, uključujući svih 12 utakmica od četvrtfinala nadalje

18.7.2026.
6:59
Hina
Mandel NGAN/AFP/Profimedia
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Dok se ovo Svjetsko prvenstvo, koje se održava u Sjevernoj Americi, bliži kraju, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izrazio je želju da SAD u bliskoj budućnosti bude domaćin još jednog Svjetskog prvenstva na prijemu u New Yorku uoči nedjeljnog finala.

"Trebali biste ponovno odabrati Sjedinjene Američke Države", rekao je Trump na prijemu u Trump Toweru. "Ali ovaj put ćemo izostaviti Kanadu i Meksiko kao domaćine."

SAD je bio domaćin 78 od 104 utakmice na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, uključujući svih 12 utakmica od četvrtfinala nadalje.

Za 2038. se ne zna tko će biti domaćin

Svjetsko prvenstvo 2038. sljedeći je turnir za koji još nije objavljena zemlja domaćin. Iako bi 12-godišnji period povijesno gledano bio brz za zemlju koja želi biti domaćin dodatnog Svjetskog prvenstva, to je kutak u koji se FIFA donekle vratila dodjeljivanjem turnira za 2030. i 2034. godinu.

S obzirom na to da će se Svjetsko prvenstvo 2030. godine, povodom 100. obljetnice, održati između Afrike (Maroko), Europe (Španjolska i Portugal) i Južne Amerike (Urugvaj, Argentina, Paragvaj), a Svjetsko prvenstvo 2034. godine u Saudijskoj Arabiji (Azija), Sjeverna Amerika i Oceanija jedini su kontinenti koji ispunjavaju uvjete za domaćinstvo 2038. godine prema trenutačnim pravilima FIFA-e za domaćinstvo.

Trump je također podijelio da ga je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino kontaktirao u vezi s mogućnošću da SAD i Kina u budućnosti budu zajednički domaćini Svjetskog prvenstva.

Umiješao se u svašta

Trump, koji će prisustvovati nedjeljnom finalu između Španjolske i Argentine u East Rutherfordu, umiješao se u priču o ovom Svjetskom prvenstvu kada je navodno kontaktirao Infantina u vezi s mogućnošću poništavanja crvenog kartona američkog napadača Folarina Baloguna.

Iako je FIFA kontroverzno suspendirala zabranu od jedne utakmice kako bi Balogun dobio pravo nastupa, Amerikanci su izgubili od Belgije 4-1, ponovno ne uspjevši doći do četvrtfinala.

"Donio si još jednu sjajnu odluku", rekao je Trump Infantinu o Balogunovoj odluci. "Ali nikada nećeš dobiti priznanje za to."

Sp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.Donald TrumpDomacinstvo
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