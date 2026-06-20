FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
pravi kaos /

Šok uoči utakmice za La Ligu: Navijači napali autobus, igrači ostali zarobljeni 50 minuta

Šok uoči utakmice za La Ligu: Navijači napali autobus, igrači ostali zarobljeni 50 minuta
×
Foto: Lopez Sheridan/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Autobus s igračima Malage napadnut je po dolasku na stadion od strane dijela radikalnih navijača Almerije.

20.6.2026.
23:01
Sportski.net
Lopez Sheridan/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Prava drama obilježila je završnicu sezone 2025./2026. u španjolskoj drugoj ligi, uoči odlučujuće utakmice doigravanja za ulazak u La Ligu.

U fokusu je dvoboj Malage i Almerije, koji se igrao u sjeni velikog uloga, plasmana u elitni rang španjolskog nogometa. Dok su neke momčadi već završile sezonu i okrenule se pripremama za iduću, ove dvije ekipe ušle su u susret koji je vrijedio cijele godine.

Međutim, sam dolazak na stadion obilježili su ozbiljni incidenti. Autobus s igračima Malage napadnut je po dolasku na stadion od strane dijela radikalnih navijača Almerije. Unatoč prisutnosti policije, došlo je do bacanja kamenja na vozilo, pri čemu je razbijeno i jedno od stakala.

Zbog sigurnosne situacije igrači, stručni stožer i medicinsko osoblje Malage bili su prisiljeni ostati u autobusu oko 50 minuta, dok su službe osiguravale siguran nastavak dolaska na stadion.

Trener Malage Juanfran Funes nakon svega je pokušao smiriti situaciju i usmjeriti fokus na teren.

„Zaboravljamo ono što se dogodilo i okrećemo se utakmici. Moramo ići dalje smireno i koncentrirano. Policija nas je zadržala na autocesti, ali rekao sam igračima da ostanu pribrani. Ovakve situacije donose lekcije o strpljenju i kontroli, a upravo to nam može biti ključno u ovako važnoj utakmici“, poručio je Funes.

Zbog incidenta i sigurnosnih provjera početak utakmice kasnio je oko 30 minuta.

MalagaAlmeriaNerediNavijacki Neredi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike