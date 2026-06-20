Skandal u MotoGP-u! Vodeći vozač prvenstva udario redara pa ekspresno diskvalificiran

Skandal na Velikoj nagradi Češke obilježio je vodeći čovjek MotoGP prvenstva Marco Bezzecchi, koji je nakon incidenta sa sucem ostao bez prava nastupa na nedjeljnoj utrci u Brnu.

Talijanski vozač Aprilije doživio je pad u završnici sprint utrke dok se nalazio na petom mjestu. Nesreća se dogodila u trećem zavoju, svega nekoliko krugova prije kraja, a upravo je reakcija nakon pada izazvala veliku buru u motociklističkom svijetu.

Nakon što je završio u šljunku, Bezzecchi je potrčao prema svom motociklu koji su pokušavali ukloniti redari. Snimke koje su ubrzo preplavile društvene mreže prikazale su sukob između Talijana i jednog od službenih djelatnika staze. Prema izvješću sudaca utrke, Bezzecchi je fizički odgurnuo i udario redara tijekom intervencije.

Marco Bezzecchi has lost his cool after his #CzechGP Sprint race crash 🥊#MotoGP pic.twitter.com/xjYjneUIBx — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) June 20, 2026

Zbog nesportskog ponašanja vodeći vozač prvenstva pozvan je na saslušanje pred sportskim sucima odmah nakon sprint utrke. Nakon razgovora donesena je oštra odluka – Bezzecchi je suspendiran do kraja trkaćeg vikenda te neće smjeti nastupiti na glavnoj utrci za Veliku nagradu Češke.

Aprilia ima pravo žalbe na izrečenu kaznu, no za sada odluka ostaje na snazi.

Kazna dolazi u vrlo nezgodnom trenutku za Talijana. Iako je zadržao vodeću poziciju u ukupnom poretku, njegova prednost ispred momčadskog kolege Jorgea Martina već se nakon sprinta smanjila na svega 15 bodova.

Najveći dobitnik cijele situacije mogao bi biti Ducati. Francesco Bagnaia slavio je u sprint utrci, dok su Fabio Di Giannantonio i Marc Marquez dodatno smanjili zaostatak za vodećim čovjekom prvenstva.