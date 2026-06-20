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težak sprint /

Napokon je dočekao svoj trenutak: Bagnaia slavio, a lider prvenstva završio u šljunku

Napokon je dočekao svoj trenutak: Bagnaia slavio, a lider prvenstva završio u šljunku
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Bilo je to već četvrto odustajanje u sprintu Bezzecchija tijekom aktualnog prvenstva

20.6.2026.
16:12
Hina
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Talijan Francesco Bagnaia na Ducatiju pobijedio je u subotnjoj sprint utrci Moto GP prvenstva za Veliku nagradu Češke, što je njegova premijerna pobjeda u ovoj godini.

Drugo mjesto osvojio je Japanac Ai Ogura koji je imao najbolju startnu poziciju, dok je uspjeh Ducatijeve momčadi upotpunio Španjolac Marc Marquez osvojivši treće mjesto. Sprint utrka obilježena je i s nekoliko padova, a među njima se našao i vodeći u ukupnom redoslijedu, Talijan Marco Bezzechi.

Unatoč padu Bezzecchi, vozač Aprilije, zadržao je tron poretka. Ima 180 bodova, odnosno, petnaest više od kolege Španjolca Jorgea Martina koji je u sprint utrci bio peti. Bilo je to već četvrto odustajanje u sprintu Bezzecchija tijekom aktualnog prvenstva.

U nedjelju se vozi velika nagrada Češke od 14 sati.

MotogpDucatičeška
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