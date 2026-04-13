Ponajveća FNC zvijezda napušta organizaciju? Javio se srpskom influenceru s idejom od milijun eura

Aleksandar Joker Ilić, ponajveća zvijezda FNC-a objavio je kako nije potpisao novi ugovor s organizacijom na svome Instagramu, a već se i ponudio popularnim YouTuberu Baki Prasetu.

"Nažalost, s FNC-om nisam postigao dogovor kakav sam želio i kakav sam, na kraju krajeva, zaslužio. Ono što sam doprinio toj organizaciji od prvog trenutka i svojeg potpisa do sada dokaz je koliko se profesionalno odnosim prema svom poslu i svojoj publici.

Mislim da je rijetko tko napravio ovakav rezultat u kompletnom paketu u svom prvom ugovoru. Vama sam pružio atraktivne mečeve s nokautima, bez kompromisa, prihvaćajući borbe i u većim kategorijama. Isto tako znam što i koliko vrijedi, kao i čime mi se ukazuje poštovanje, a čime ne.

Od 7. veljače moj ugovor je istekao, a do danas novi ugovor i dogovor nisu postignuti, iako se na pregovore čekalo do prije nekoliko dana. Iz nekog razloga, tako je. Isto tako, ja nisam čovjek koji juri novac i uzima po svaku cijenu ono što mu se servira.

Meč se već polako najavljuje i priča se da smo Đani Barbir i ja glavna borba večeri. Iako ja nemam ugovor, niti je dogovor postojao o tom meču, osim što sam ga usmeno prihvatio, a vjerujem i Đani. Taj meč se neće dogoditi između nas, makar ne na FNC-u. Gdje ću nastaviti svoju karijeru, to ćemo vidjeti dalje.

Kako stvari stoje, nećete me gledati ni u Oktagonu ni u KSW-u, jer te organizacije neće ulaziti u sukob s FNC-om zbog mene, jer su tako dogovorili. Razloga ima još svakako, ali nisu ni bitni više, s obzirom na to da je do samog meča ostalo nekih pet tjedana.

I ovo nije način na koji ja shvaćam svoj posao i odnos prema kampu, trenerima, promociji same borbe, skidanju kilograma i meču na pet rundi, pa na kraju i odnosu prema samoj organizaciji. U životu sam uvijek držao svoju riječ, pa ću tako i nastaviti.

Na kraju, publici koja me je svojim pritiskom ubacila u FNC da me potpišu, to ne zaboravljam. Također, cijelom procesu, gdje sam nakon prvog meča prihvatio drukčije razmišljanje i zaista uživao u svakom eventu, što se i vidjelo kroz same moje mečeve. Hvala još jednom na ogromnoj podršci koju ste mi pružali i pružate. Bata Kan je još uvijek u modi.

Želim na kraju zahvaliti svom timu i trenerima, također suborcima i svojim sponzorima. Rijetki su, ali ih ima, koji su ostali uz mene i kada su svi skakali s broda koji tone i okretali glavu i leđa. Hvala FNC-u i FON staffu, ljudima koji rade za organizaciju, kao i kolegama s kojima smo dijelili isti prostor, isto borilište, iste snove, iste strahove, zajedno krvarili i tugovali, svako za svoju obitelj, krvavo i pošteno.

I na kraju, nisam razočaran. Ja sam sretan, zadovoljan, ostvaren i ispunjen svojim duhovnim mirom i svojim djetetom ponovo. P.S. Ono skandiranje 'Tara Ilić' nije bilo uzaludno na kraju. Vječno zahvalan. Joker", cijela je poruka srpskog borca.

Javio se srpskom influenceru

U sljedećim storyjima, ponudio se Baki Prasetu, YouTuberu koji je pokrenuo svoju borilačku organizaciju.

"Gdje si, šefe Baka Prase? Što misliš da odradimo Đani Barbir i ja kod tebe meč na PPV-u. Treba nam oktogon, streaming platforma i 10 kamera, suci i cutmeni... PPV 10 eura, tko to neće gledati?! Nije Jake Paul nimalo glup. Ja mislim da poslije ovog meča ti UFC neće ni trebati. 100 tisuća PPV-ova po 10 eura = 1 milijun. Ok, možda sam glup. Ako publika FNC-a to neće gledati, znam ja tko hoće", napisao je Joker.

Moguće je da je sve ovo taktika Jokera kako bi dobio veći ugovor u FNC-u.

