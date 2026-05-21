>>> Autor teksta je Nikolay Marchenko, novinar za međunarodna pitanja (Bugarska) <<<

Prokremaljski političar Ruben Vardanjan, koji je do 2023. bio na čelu proruske separatističke tvorevine u Karabahu, nominiran je za Havelovu nagradu za ljudska prava za 2026. godinu. Trenutačno služi kaznu za terorizam i ratne zločine.

Riječ je o godišnjoj nagradi Vijeća Europe za ljudska prava koju dodjeljuje Parlamentarna skupština Vijeća Europe (PACE). Prije gotovo godinu dana isto je tijelo govorilo o vezama Vardanjana s Rusijom i pozivalo na uvođenje sankcija protiv njega. Sada mu se pak zapravo može pružiti prilika da iskoristi europsku platformu za vlastitu legitimaciju. Takav bi korak bio ozbiljna politička pogreška, posebice u kontekstu Vardanjanove dvojbene reputacije.

Vardanjan je poznat kao osnivač i čelnik ruske offshore tvrtke „Troika Dialog”. Prema podacima OCCRP-a, preko te tvrtke prebacivala su se sredstva utjecajnim osobama u Ruskoj Federaciji, uključujući one iz najužeg Putinova kruga. Godine 2019. 22 zastupnika Europskog parlamenta pozvala su EU da uvede sankcije protiv „novčanika” ruske elite. U siječnju 2022. Vardanjan je, zajedno s drugim Putinovim bliskim suradnicima, uvršten u nacrt novih američkih sankcija. U siječnju 2023. zastupnik britanskog parlamenta iz Konzervativne stranke Bob Blackman dao je nedvosmislenu izjavu: „Rubena Vardanjana Rusija je ubacila u Karabah. Moramo razumjeti da je riječ o osobi protiv koje su uvedene sankcije zbog ruskog vojnog uplitanja u Ukrajinu. Njegove tvrtke uspješno su iskorištavane i bile su uključene u proces širenja vojne prisutnosti u Ukrajini i Karabahu”. Sam Vardanjan ni ne pokušava se odreći žiga „moskovskog agenta”. U svim svojim intervjuima demonstrativno odbija osuditi rusku agresiju protiv Ukrajine.

Vardanjanovo predlaganje za Havelovu nagradu izgleda kao još jedan pokušaj njegova PR-tima da promijeni njegovu javnu sliku i predstavi ga kao „branitelja ljudskih prava”, a ne kao međunarodnog kriminalca, što on zapravo i jest. Godine 2024. ruskog su agenta pokušali nominirati za Nobelovu nagradu za mir za „razvoj mirovnih inicijativa”. Tada je češki ogranak CNN-a pisao: „Kremaljski mediji žele iskoristiti međunarodnu težinu Nobelova odbora i oprati Vardanjana u očima Zapada”.

No oštra reakcija više od 120 zastupnika iz Latvije, Litve, Rumunjske i Ukrajine, kao i kritika međunarodnog tiska, nisu dopustile da se taj scenarij provede. Zastupnici su izjavili: „Smatramo nedopustivim i apsurdno grotesknim predložiti za nagradu za mir osobu koja podržava terorizam i separatizam, umiješana je u korupcijske skandale, sponzor je ruske agresije na postsovjetskim teritorijima i neprijatelj Ukrajine”.

Sada su europske institucije ponovno prisiljene pokazati dosljednost i ne dopustiti da se platforma EU-a koristi u interesu kremaljskog ratnog stroja. Nagrada Václava Havela mora ostati simbol borbe za ljudska prava, a ne sredstvo za imidžnu rehabilitaciju osoba s upitnom prošlošću.

