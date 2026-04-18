FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPREMNI SU /

Evo kako to izgleda kada se u 'ležernoj atmosferi' sukobe dva titana

Evo kako to izgleda kada se u 'ležernoj atmosferi' sukobe dva titana
×
Foto: Profimedia

U videu objavljenom na Instagramu vidimo sono na što publika često zaboravi – koliko napornog rada i napetih "mečeva" borci odrade prije nego uđu u ring

18.4.2026.
10:03
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nevjerojatna snimka dolazi nam iz Düsseldorfa gdje se za nastavak borbi pripremaju dvoje od najprepoznatljivijih imena regionalne borilačke scene – Ante Delija i Roberto Soldić.

U videu objavljenom na Instagramu UFD Gyma braće Dijaković vidimo sparing dvaju poznatih boraca. To je ono na što publika često zaboravi – koliko napornog rada i napetih "mečeva" borci odrade u teretani prije nego izađu na scenu.

Video je još zanimljiviji kada znamo kontekst. Soldića, naime, nismo vidjeli u kavezu još od 2025., kada je u Kataru pobijedio Dagija Arslanalieva, pa ga publika već žudno iščekuje.

Mirko Filipović novim videom podsjetio na najbolje dane

S druge strane našao mu se Delija – jedan od naših najboljih boraca, koji se trenutačno bori u UFC-u. U posljednjem je meču doživio poraz protiv vrlo dobrog Sergeja Spivaca. Unatoč porazu, Delija je i u tom meču pokazao da pripada najozbiljnijoj svjetskoj teškaškoj konkurenciji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UFD GYM (@ufd_gym)

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike