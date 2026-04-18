Evo kako to izgleda kada se u 'ležernoj atmosferi' sukobe dva titana

Nevjerojatna snimka dolazi nam iz Düsseldorfa gdje se za nastavak borbi pripremaju dvoje od najprepoznatljivijih imena regionalne borilačke scene – Ante Delija i Roberto Soldić.

U videu objavljenom na Instagramu UFD Gyma braće Dijaković vidimo sparing dvaju poznatih boraca. To je ono na što publika često zaboravi – koliko napornog rada i napetih "mečeva" borci odrade u teretani prije nego izađu na scenu.

Video je još zanimljiviji kada znamo kontekst. Soldića, naime, nismo vidjeli u kavezu još od 2025., kada je u Kataru pobijedio Dagija Arslanalieva, pa ga publika već žudno iščekuje.

Mirko Filipović novim videom podsjetio na najbolje dane

S druge strane našao mu se Delija – jedan od naših najboljih boraca, koji se trenutačno bori u UFC-u. U posljednjem je meču doživio poraz protiv vrlo dobrog Sergeja Spivaca. Unatoč porazu, Delija je i u tom meču pokazao da pripada najozbiljnijoj svjetskoj teškaškoj konkurenciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Tavares srušio Osijek i donio veliku pobjedu Varaždinu na Opus Areni