Kralj komedije: Iza osmijeha Jim Carreyja skriva se život pun siromaštva, skandala i boli

Jim Carrey (64), jedan od najprepoznatljivijih komičara svoje generacije, danas slavi 64. rođendan. Rođen je 17. siječnja 1962. godine u Newmarketu, Ontariju, Kanada. Odrastao je u siromašnoj obitelji, a s 15 godina morao je napustiti školu i živjeti u kombiju kako bi pomogao obitelji. Godine 1980. preselio se u Los Angeles kako bi ostvario svoju glumačku karijeru. Počeo je nastupati na stand-up sceni, a 1994. godine njegova karijera eksplodirala je s filmovima Ace Ventura, Maska i Glup i gluplji, koji su ga učinili globalnom zvijezdom. Ubrzo je postao prvi glumac koji je za ulogu u Nepodnošljivi gnjavator 1996. godine dobio honorar od 20 milijuna dolara.

Privatni život mu je ispunjen tugom

Privatni život Jim Carreyja bio je pun turbulencija. Imao je dva braka – s Melissom Womer (65), s kojom ima kćer Jane, te s kolegicom Lauren Holly (62), a oba su brakovi završila razvodom. Iako su propale i njegove zaruke s Renée Zellweger (56), najpoznatiji skandal bio je njegov ljubavni odnos s vizažisticom Cathrionom White, koja je 2015. godine počinila samoubojstvo. Carrey je suočen s tužbama koje su tvrdile da joj je nabavio lijekove koji su doprinijeli njezinoj smrti, ali su svi sudski procesi protiv njega odbačeni 2018. godine. Nakon tih teških trenutaka, Carrey se povukao iz javnog života, posvetio slikarstvu i duhovnom razvoju.