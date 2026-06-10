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Buknuo požar u Zaboku, vatrogasci na terenu: 'Dima ima do centra'

Buknuo požar u Zaboku, vatrogasci na terenu: 'Dima ima do centra'
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Požar je buknuo u mehaničarskoj radionici

10.6.2026.
23:01
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija
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U srijedu navečer buknuo je požar u Grabovcu, mjestu u sustavu Grada Zaboka.

Dražen Sinković, zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe potvrdio je za net.hr da je požar buktnuo u automehaničarskoj radionici. "Požar je bio ozbiljniji i još traje. Vatrogasci su na terenu", rekao nam je oko 23 sata. Dodao je da nema opasnosti za ljude, ali da požar u trenutku razgovora još nije bio pod kontrolom. 

Portal Zagorje.com navodi da očevici navode da je situacija "grozna": "Dima ima do centra." 

Podsjetimo, veliki požar u tvorničkih postrojenjima također je buknuo tijekom dana nedaleko od Zaboka. Gori pogon poznate tvrtke "Prostoria", šteta je golema i tijekom većeri na gašenje požara stiglo je više od 75 vatrogasaca. Više pogledajte OVDJE. 

 

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