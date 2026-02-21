FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA NET.HR /

Antonia Dora Pleško o životu na relaciji Zagreb–Split i novoj fazi: 'Ljubav mi daje krila'

Antonia Dora Pleško o životu na relaciji Zagreb–Split i novoj fazi: 'Ljubav mi daje krila'
×
Foto: Dora Barker

Splitska pjevačica Antonia Dora Pleško otkriva nam kako živi između Zagreba i Splita, kako je provela Valentinovo te zašto joj “Plan B” označava novu, zreliju fazu karijere

21.2.2026.
8:57
Lorena Pajić
Dora Barker
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mlada splitska pjevačica Antonia Dora Pleško (27) posljednjih godina sve sigurnije gradi svoje mjesto na domaćoj pop sceni, a novi singl “Plan B” najavljuje njezinu zreliju glazbenu fazu. Publika ju pamti još od dječjih nastupa, gdje je vrlo rano pokazala snažan vokal i scenski potencijal, a danas se predstavlja energičnijim, plesnim zvukom koji osvaja na prvo slušanje. U razgovoru za Net.hr otkriva kako je nastala nova pjesma, kakve reakcije dobiva od publike te koliko su joj ljubav i privatna ravnoteža važni u ovom intenzivnom razdoblju karijere.

Antonia Dora Pleško o životu na relaciji Zagreb–Split i novoj fazi: 'Ljubav mi daje krila'
Foto: Privatna arhiva

Vaša nova pjesma “Plan B” upravo je izašla -  iz kakvog je životnog trenutka proizašla i što Vam osobno znači?

Moja nova pjesma Plan B mi nema neko osobno značenje. Ante i Bojan Šalamon Shalla su mi je pustili u studiju i svidjela mi se na prvo slušanje. Svidio mi se taj disco vibe i tekst u kojem se manje-više svatko u nekom trenutku života mogao pronaći.

Kakve prve reakcije publike dobivate i prepoznaju li ljudi emociju koju ste utkali u pjesmu?

Prve reakcije su super, ljudi puštaju pjesmu u autu kad kreću na posao da ih “digne”. Puno ljudi koji ne prate društvene mreže još nisu ni čuli pjesmu, ali pripremam i radio phonere, intervjue i nastupe pa se iskreno nadam da će još više doprijeti do ljudi.

Antonia Dora Pleško o životu na relaciji Zagreb–Split i novoj fazi: 'Ljubav mi daje krila'
Foto: Dora Barker

Je li “Plan B” samostalna priča ili je uvod u šire glazbeno razdoblje - možemo li uskoro očekivati još nove glazbe?

Plan B je planiran kao samostalni singl ali definitivno je i ulazak u neku ozbiljniju glazbenu fazu. Imam već nekoliko super pjesama u pripremi za dalje, a sljedeće godine ako Bog da, konačno i svoj album prvijenac.

Djelujete jako ispunjeno u privatnom životu - u kojoj Vas je mjeri ljubav u ovom periodu smirila ili promijenila?

Iako djelujem ispunjeno u svom privatnom životu, što i jesam, imam naravno i dobrih i loših dana i sve si dopuštam jer sam čovjek. Ljubav mi daje krila, sigurnost i inspiraciju za sve što radim u životu. Ljubav pronalazim u svemu..ne samo u ljudima.

Koje su Vas sitnice kod partnera prve osvojile i što Vas kod njega danas najviše razveseli?

Jednostavnost i mir. Koliko god sam ja živahna, temperamentna, uzbuđena, ponekad i komplicirana, toliko je on miran, staložen, jednostavan. Smatram da baš zbog tih različitosti funkcioniramo dobro.

Antonia Dora Pleško o životu na relaciji Zagreb–Split i novoj fazi: 'Ljubav mi daje krila'
Foto: Privatna arhiva

Kako izgleda Vaš savršen, potpuno običan dan kada ste zajedno?

Mi smo ljudi koji ne vole puno planirati stvari i kada imamo slobodno vrijeme vrlo često pustimo da se dan odvija onako kako treba i radimo ono što nam se u tom trenutku radi bez ikakvog presinga. S druge strane, kada smo u poslu onda smo organizirani i fokusirani. Tek kada se sve odradi imamo pravo na uživanje, druženje i ostalo.

Skrasili ste se u Zagrebu, kako Vam zasad odgovara zajednički život u gradu i u kojim malim svakodnevnim trenucima najviše uživate?

Ljeti živimo u Splitu, zimi u Zagrebu i to nam je savršeno. Imamo svoje društvo i u jednom i u drugom gradu i taman kada nam jedan grad malo dosadi, veselimo se doći u drugi. Ljeti ne možemo zamisliti život nigdje drugdje nego u Splitu, a zimi nam je Zagreb savršen za posao.

Antonia Dora Pleško o životu na relaciji Zagreb–Split i novoj fazi: 'Ljubav mi daje krila'
Foto: Privatna arhiva

Nedavno ste vrijeme proveli na skijanju, je li Vam to bio pravi mali bijeg od zagrebačke svakodnevice i kako ste ga doživjeli?

Ovo je bilo moje prvo pravo skijanje i zaista smo uživali na Jahorini. Išli smo s prijateljima i svi smo naučili neke nove stvari, zabavili se, smijali, dobro jeli i evo već gledamo da se uskoro i vratimo i ponovimo to predivno iskustvo.

Antonia Dora Pleško o životu na relaciji Zagreb–Split i novoj fazi: 'Ljubav mi daje krila'
Foto: Privatna arhiva
Antonia Dora Pleško o životu na relaciji Zagreb–Split i novoj fazi: 'Ljubav mi daje krila'
Foto: Privatna arhiva

Valentinovo Vas je ove godine zateklo na skijanju, kako ste ga proveli i jeste li si razmijenili neki mali znak pažnje?

Valentinovo gledamo kao dan kao svaki drugi, ali smo si ove godine poklonili masažu nakon skijanja u wellness dijelu hotela. Baš smo uživali.

POGLEDAJTE VIDEO:Od rušenja Vjesnika do novog albuma U2: Donosimo vam Direktov pregled dana

 

Antonia Dora PleškoPjevačicaNova PjesmaValentinovoSkijanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx