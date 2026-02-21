Antonia Dora Pleško o životu na relaciji Zagreb–Split i novoj fazi: 'Ljubav mi daje krila'

Mlada splitska pjevačica Antonia Dora Pleško (27) posljednjih godina sve sigurnije gradi svoje mjesto na domaćoj pop sceni, a novi singl “Plan B” najavljuje njezinu zreliju glazbenu fazu. Publika ju pamti još od dječjih nastupa, gdje je vrlo rano pokazala snažan vokal i scenski potencijal, a danas se predstavlja energičnijim, plesnim zvukom koji osvaja na prvo slušanje. U razgovoru za Net.hr otkriva kako je nastala nova pjesma, kakve reakcije dobiva od publike te koliko su joj ljubav i privatna ravnoteža važni u ovom intenzivnom razdoblju karijere.

Vaša nova pjesma “Plan B” upravo je izašla - iz kakvog je životnog trenutka proizašla i što Vam osobno znači?

Moja nova pjesma Plan B mi nema neko osobno značenje. Ante i Bojan Šalamon Shalla su mi je pustili u studiju i svidjela mi se na prvo slušanje. Svidio mi se taj disco vibe i tekst u kojem se manje-više svatko u nekom trenutku života mogao pronaći.

Kakve prve reakcije publike dobivate i prepoznaju li ljudi emociju koju ste utkali u pjesmu?

Prve reakcije su super, ljudi puštaju pjesmu u autu kad kreću na posao da ih “digne”. Puno ljudi koji ne prate društvene mreže još nisu ni čuli pjesmu, ali pripremam i radio phonere, intervjue i nastupe pa se iskreno nadam da će još više doprijeti do ljudi.

Je li “Plan B” samostalna priča ili je uvod u šire glazbeno razdoblje - možemo li uskoro očekivati još nove glazbe?

Plan B je planiran kao samostalni singl ali definitivno je i ulazak u neku ozbiljniju glazbenu fazu. Imam već nekoliko super pjesama u pripremi za dalje, a sljedeće godine ako Bog da, konačno i svoj album prvijenac.

Djelujete jako ispunjeno u privatnom životu - u kojoj Vas je mjeri ljubav u ovom periodu smirila ili promijenila?

Iako djelujem ispunjeno u svom privatnom životu, što i jesam, imam naravno i dobrih i loših dana i sve si dopuštam jer sam čovjek. Ljubav mi daje krila, sigurnost i inspiraciju za sve što radim u životu. Ljubav pronalazim u svemu..ne samo u ljudima.

Koje su Vas sitnice kod partnera prve osvojile i što Vas kod njega danas najviše razveseli?

Jednostavnost i mir. Koliko god sam ja živahna, temperamentna, uzbuđena, ponekad i komplicirana, toliko je on miran, staložen, jednostavan. Smatram da baš zbog tih različitosti funkcioniramo dobro.

Kako izgleda Vaš savršen, potpuno običan dan kada ste zajedno?

Mi smo ljudi koji ne vole puno planirati stvari i kada imamo slobodno vrijeme vrlo često pustimo da se dan odvija onako kako treba i radimo ono što nam se u tom trenutku radi bez ikakvog presinga. S druge strane, kada smo u poslu onda smo organizirani i fokusirani. Tek kada se sve odradi imamo pravo na uživanje, druženje i ostalo.

Skrasili ste se u Zagrebu, kako Vam zasad odgovara zajednički život u gradu i u kojim malim svakodnevnim trenucima najviše uživate?

Ljeti živimo u Splitu, zimi u Zagrebu i to nam je savršeno. Imamo svoje društvo i u jednom i u drugom gradu i taman kada nam jedan grad malo dosadi, veselimo se doći u drugi. Ljeti ne možemo zamisliti život nigdje drugdje nego u Splitu, a zimi nam je Zagreb savršen za posao.

Nedavno ste vrijeme proveli na skijanju, je li Vam to bio pravi mali bijeg od zagrebačke svakodnevice i kako ste ga doživjeli?

Ovo je bilo moje prvo pravo skijanje i zaista smo uživali na Jahorini. Išli smo s prijateljima i svi smo naučili neke nove stvari, zabavili se, smijali, dobro jeli i evo već gledamo da se uskoro i vratimo i ponovimo to predivno iskustvo.

Valentinovo Vas je ove godine zateklo na skijanju, kako ste ga proveli i jeste li si razmijenili neki mali znak pažnje?

Valentinovo gledamo kao dan kao svaki drugi, ali smo si ove godine poklonili masažu nakon skijanja u wellness dijelu hotela. Baš smo uživali.

