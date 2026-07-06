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INCIDENT /

Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala po kafiću u Dubrovniku, uhićena je

Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala po kafiću u Dubrovniku, uhićena je
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Foto: Instagram

Iz policije zasad ne potvrđuju identitet privedene osobe

6.7.2026.
8:14
Hot.hr
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Policija je sinoć intervenirala u jednom kafiću u Lapadskim dvorima nakon što je zaprimljena dojava o narušavanju javnog reda i mira te oštećenju inventara. Prema informacijama koje ima Dubrovački dnevnik, privedena je Laura Prgomet, javnosti poznata po sudjelovanju u showu "Gospodin Savršeni".

Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala po kafiću u Dubrovniku, uhićena je
Foto: Instagram

Incident se dogodio nešto nakon 20:30 sati, kada je žena, piše Dubrovački dnevnik, počela razbijati stvari u ugostiteljskom objektu.

Iz policije zasad ne potvrđuju identitet privedene osobe. Navode kako je očevid još uvijek u tijeku te da će više informacija o okolnostima događaja biti poznato po njegovu završetku.

Laura PrgometPolicijaPrivedenaGospodin Savršeni
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