Uništavali otpisane projektile na Cipru pa izazvali veliki požar: Evakuirana dva naselja

Veliki požar buknuo je na Cipru nakon što su pripadnici inženjerijske bojne Nacionalne garde uništavali otpisano streljivo. Požar se ubrzo raširio niskim raslinjem.

Vatra je zahvatila oko 120 hektara raslinja, a iz predostrožnosti su evakuirana dva manja naselja u blizini požarišta. Uz pomoć stotinjak vatrogasaca i osam letjelica požar je stavljen pod kontrolu. Na svu sreću, kuće i druga imovina nisu oštećeni.

Ciparski ministar obrane Vasilis Palmas naredio je istragu. Ministar je izrazio veliko nezadovoljstvo jer je na vojnom poligonu Kalo Chorio, na južnoj obali otoka, uništeno šest projektila za ručni protutenkovski bacač usred ljetne sezone požara.

Eksplozije su zabranjene

Istragu je naložio kako bi se utvrdilo zašto je streljivo detonirano na 40 stupnjeva, iako su, kako je istaknuo, eksplozije teškog naoružanja tijekom ljetnih mjeseci zabranjene.

"Razumijete da ću postupiti sa svom strogošću koju ovakve okolnosti zahtijevaju", naglasio je Palmas, piše Associated Press.

Ministar je napomenuo kako postoje jasni protokoli koji određuju kada i na koji način se ovakvo streljivo smije uništavati. Dodao je kako je inženjerijska bojna trebala biti u kontaktu sa zapovjedništvom Nacionalne garde prije nego što je provela detonaciju.

Sve češći požari

Cipar se posljednjih godina suočava sa sve češćim požarima zbog suhih zima i iznimno vrućih ljeta koji stvaraju idealne uvjete za brzo širenje vatre. Prije godinu dana otok je pogodio jedan od najrazornijih požara u novijoj povijesti. Tada je poginuo stariji bračni par koji je automobilom pokušavao pobjeći pred vatrom na planinskoj cesti.

U međuvremenu je uspostavljeno regionalno središte za gašenje požara koje, osim toj otočnoj državi, može pružati pomoć i zemljama Bliskog istoka u borbi protiv velikih šumskih požara.