Drama na ljetovanju Marije Šerifović u Hrvatskoj: 'Joj Marija, drži ga!'

Marija Šerifović (41) ovog ljeta odmara na hrvatskoj obali, a dio atmosfere s ljetovanja podijelila je u novom vlogu na svom YouTube kanalu. Pjevačica je otkrila da je s majkom Vericom Šerifović i sinom Mariom unajmila jedrilicu kako bi nekoliko dana proveli istražujući hrvatske otoke i skrivene uvale.

Iako je sve počelo u opuštenom tonu, plovidba se u jednom trenutku pretvorila u pravu avanturu. Dok je jedrilica plovila prema sljedećoj destinaciji, more se naglo uzburkalo, zapuhala je bura, a valovi su počeli ozbiljno ljuljati brod.

U tom trenutku Verica Šerifović bila je u kuhinji i pripremala ručak za obitelj. Zbog snažnog ljuljanja jedrilice posuđe i stvari počeli su letjeti na sve strane, dok je ona pokušavala zadržati lonac kako bi dovršila obrok.

Marija je ušla u kabinu i kroz smijeh upitala majku: "Ima li prpe, baba?"

Baki Verici nije bilo svejedno

No Verica nije skrivala zabrinutost, ponajviše zbog unuka. "Pa ja držim lonac, da dijete ima što jesti. Joj Marija, drži ga", povikala je dok se jedrilica borila s valovima.

Unatoč neugodnim trenucima na moru, obitelj je situaciju uspješno prebrodila, a Marija je cijeli događaj podijelila s pratiteljima uz dozu humora, pokazujući da ni nepredvidivo vrijeme nije uspjelo pokvariti njihovo ljetovanje na Jadranu.