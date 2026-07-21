Marija Šerifović uživa na ljetovanju u Hrvatskoj: Sinčić Mario oduševio novom vještinom

Pjevačica Marija Šerifović (41) ljetne dane provodi u društvu obitelji i najbližih prijatelja krstareći Jadranom. Nakon boravka na crnogorskom primorju, odmor je nastavila u Hrvatskoj, a najviše vremena provodi na otoku Šolti.

Marija je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila intimne trenutke s obiteljskog ljetovanja, a posebnu pažnju privukla je snimka na kojoj njezin sin Mario upravlja motornim čamcem kojim obitelj plovi Jadranom.

Foto: Instagram story

Ponosna majka nije skrivala oduševljenje novim iskustvom svog sina. Na društvenim mrežama često dijeli njegove prve korake i uspomene iz odrastanja, pokazujući koliko uživa gledajući ga kako usvaja nove vještine i stječe nova iskustva.

Foto: Instagram story

Prije nekoliko dana Marija se s odmora javila kratkom porukom: "Savršen odmor počinje sada", jasno dajući do znanja da je odlučila ljeto posvetiti opuštanju i vremenu provedenom s najbližima.

Nakon Crne Gore - Hrvatska

Podsjetimo, prije dolaska u Hrvatsku, Marija je sa sinom Marijem i majkom Vericom boravila na crnogorskoj obali. Dane su provodili uživajući na plaži, sunčajući se i odmarajući, a najviše je, prema objavama koje je pjevačica dijelila, u morskim radostima uživao mali Mario.

Čini se kako je Marija ovog ljeta pronašla savršenu ravnotežu između odmora, obiteljskog života i uživanja u ljepotama Jadrana, a njezini pratitelji s velikim zanimanjem prate svaki novi trenutak koji odluči podijeliti na društvenim mrežama.