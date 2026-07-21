FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV MALI FRAJER /

Marija Šerifović uživa na ljetovanju u Hrvatskoj: Sinčić Mario oduševio novom vještinom

Marija Šerifović uživa na ljetovanju u Hrvatskoj: Sinčić Mario oduševio novom vještinom
×
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Čini se kako je Marija ovog ljeta pronašla savršenu ravnotežu između odmora, obiteljskog života i uživanja u ljepotama Jadrana

21.7.2026.
13:36
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Pjevačica Marija Šerifović (41) ljetne dane provodi u društvu obitelji i najbližih prijatelja krstareći Jadranom. Nakon boravka na crnogorskom primorju, odmor je nastavila u Hrvatskoj, a najviše vremena provodi na otoku Šolti.

Marija je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila intimne trenutke s obiteljskog ljetovanja, a posebnu pažnju privukla je snimka na kojoj njezin sin Mario upravlja motornim čamcem kojim obitelj plovi Jadranom.

Marija Šerifović uživa na ljetovanju u Hrvatskoj: Sinčić Mario oduševio novom vještinom
Foto: Instagram story

Ponosna majka nije skrivala oduševljenje novim iskustvom svog sina. Na društvenim mrežama često dijeli njegove prve korake i uspomene iz odrastanja, pokazujući koliko uživa gledajući ga kako usvaja nove vještine i stječe nova iskustva.

Marija Šerifović uživa na ljetovanju u Hrvatskoj: Sinčić Mario oduševio novom vještinom
Foto: Instagram story

Prije nekoliko dana Marija se s odmora javila kratkom porukom: "Savršen odmor počinje sada", jasno dajući do znanja da je odlučila ljeto posvetiti opuštanju i vremenu provedenom s najbližima.

Nakon Crne Gore - Hrvatska

Podsjetimo, prije dolaska u Hrvatsku, Marija je sa sinom Marijem i majkom Vericom boravila na crnogorskoj obali. Dane su provodili uživajući na plaži, sunčajući se i odmarajući, a najviše je, prema objavama koje je pjevačica dijelila, u morskim radostima uživao mali Mario.

Čini se kako je Marija ovog ljeta pronašla savršenu ravnotežu između odmora, obiteljskog života i uživanja u ljepotama Jadrana, a njezini pratitelji s velikim zanimanjem prate svaki novi trenutak koji odluči podijeliti na društvenim mrežama.

Marija šerifovićLjetovanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike