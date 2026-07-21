Marija Šerifović uživa na ljetovanju u Hrvatskoj: Sinčić Mario oduševio novom vještinom
Čini se kako je Marija ovog ljeta pronašla savršenu ravnotežu između odmora, obiteljskog života i uživanja u ljepotama Jadrana
Pjevačica Marija Šerifović (41) ljetne dane provodi u društvu obitelji i najbližih prijatelja krstareći Jadranom. Nakon boravka na crnogorskom primorju, odmor je nastavila u Hrvatskoj, a najviše vremena provodi na otoku Šolti.
Marija je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila intimne trenutke s obiteljskog ljetovanja, a posebnu pažnju privukla je snimka na kojoj njezin sin Mario upravlja motornim čamcem kojim obitelj plovi Jadranom.
Ponosna majka nije skrivala oduševljenje novim iskustvom svog sina. Na društvenim mrežama često dijeli njegove prve korake i uspomene iz odrastanja, pokazujući koliko uživa gledajući ga kako usvaja nove vještine i stječe nova iskustva.
Prije nekoliko dana Marija se s odmora javila kratkom porukom: "Savršen odmor počinje sada", jasno dajući do znanja da je odlučila ljeto posvetiti opuštanju i vremenu provedenom s najbližima.
Nakon Crne Gore - Hrvatska
Podsjetimo, prije dolaska u Hrvatsku, Marija je sa sinom Marijem i majkom Vericom boravila na crnogorskoj obali. Dane su provodili uživajući na plaži, sunčajući se i odmarajući, a najviše je, prema objavama koje je pjevačica dijelila, u morskim radostima uživao mali Mario.
Čini se kako je Marija ovog ljeta pronašla savršenu ravnotežu između odmora, obiteljskog života i uživanja u ljepotama Jadrana, a njezini pratitelji s velikim zanimanjem prate svaki novi trenutak koji odluči podijeliti na društvenim mrežama.