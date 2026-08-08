Napuhao nevjerojatnih 6,2 promila: Čak su i splitski liječnici ostali zatečeni

Na Kliniku za psihijatriju KBC-a Split prije desetak dana doveden je muškarac kojem je izmjereno čak 6,2 promila alkohola u krvi. Riječ je o vrijednosti kakvu se, prema riječima predstojnika Klinike Trpimira Glavine, ondje ne pamti desetljećima.

Muškarac je zadržan na opservaciji, a nakon otrježnjenja pušten je kući. Nije vozio automobil, a s obzirom na razinu alkoholiziranosti pitanje je bi li to uopće mogao.

"Ja se mojih 35 godina rada ne sjećam nekoga, tko je imao veću koncentraciju alkohola u krvi. To je strašna brojka, koju smo komentirali na kolegiju dan poslije", rekao je prof. prim. dr. sc. Trpimir Glavnina za Slobodnu Dalmaciju.

Dodao je da su i vrijednosti iznad četiri promila ranije smatrali nevjerojatnima, a ovaj je slučaj dodatno iznenadio liječnike.

"Prije smo 'padali u nesvijest' i nismo mogli vjerovati koliko ljudi mogu popiti i u kakvo stanje sebe dovesti, kada bi imali poviše 4 promila alkohola, a onda vam prije 10-tak dana dovedu mlađeg čovjeka sa preko 6 promila alkohola. To je 'mrtvo tilo'", objasnio je Glavina.

Nakon opservacije muškarac je pušten kući jer, kako objašnjava liječnik, bolnica nema zakonske mogućnosti zadržati takvu osobu dulje nego što je potrebno.

"Takvi najčešće i žele ići kući čim 'dođu sebi'", dodao je.

Učinak alkohola, inače, ovisi o nizu čimbenika, među ostalim o tjelesnoj masi, tome je li osoba prije konzumacije jela te o navikama konzumiranja alkohola. Vrijednosti oko četiri promila i više mogu dovesti do alkoholne kome i ozbiljno ugroziti život.