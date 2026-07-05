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POZLILO VOZAČU? /

Kamionom uletio u frizerski salon: Poginula vlasnica, teško ozlijeđene još dvije žene

Kamionom uletio u frizerski salon: Poginula vlasnica, teško ozlijeđene još dvije žene
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Foto: Daniel Scharinger/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija

Teško su ozlijeđene radnica salona i mušterija koja je bila na frizuri te vozač

5.7.2026.
8:52
Dunja Stanković
Daniel Scharinger/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija
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Jedna je osoba poginula, a tri su ozlijeđene u strašnoj prometnoj nesreći u petak u Austriji kada se kamion zaletio u kuću u kojoj je bio frizerski salon. Policija je objavila da je 62-godišnjem vozaču kamiona sa šoderom naglo pozlilo. 

Zapovjednik Dobrovoljne vatrogasne postrojbe u Unterlungitzu, Roman Becker potvrdio je austrijskim medijima da je smrtno stradala 60-godišnja vlasnica salona u St. Johannu, ujedno i aktivna općinska savjetnica. 

Teško su ozlijeđene radnica salona i mušterija koja je bila na frizuri, prenosi Fenix Magazin koji se poziva na informacije glasnogovornika policije. 

Vozač kamiona, koji je navodno bio "lagano alkoholiziran prema riječima policije, također je ozlijeđen. 

Grad je otkazao sve priredbe u petak zbog tragedije. "Ovo je vrlo tragična nesreća. Svi smo žalosni", poručio je gradonačelnik Günther Müller. 

Prometna NesrećaAustrijaTragedijaKamionCrna Kronika
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