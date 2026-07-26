Posljednji krug momci: Urnebesna parodija s posvetom klasiku Dragana Nikolića

Dvije priče u jednoj

Film ima nesvakidašnju strukturu koja isprepliće dvije radnje. Prva prati poznate osobe iz javnog života koje na komičan način pokušavaju stići na premijeru filma o kojem svi govore. Njihove zgode kulminiraju okupljanjem u kinu, gdje počinje drugi dio - 'film u filmu'. Taj segment je urnebesna parodija na američke blockbustere u stilu Jamesa Bonda. Glavni junaci, koje tumače Ivan Savić, Uroš Đorđević i Boško Milosavljević, na pretjeran i smiješan način spašavaju svijet, uz brojne akcijske scene na snijegu, vodi i u zraku, ismijavajući klišeje Hollywooda.

Foto: RTL

Foto: RTL

Hommage kultnom filmu iz 1989.

Ime filma izravna je aluzija na kultni jugoslavenski film 'Poslednji krug u Monci' iz 1989. godine, u kojem je legendarni Dragan Nikolić ostvario nezaboravnu ulogu kriminalca Urke. Dok je original bio mračna krimi-drama o životu jugoslavenskog podzemlja, nova verzija preuzima poznati naslov kako bi odala počast tom nasljeđu, ali ga okreće u potpuno suprotnom, komičnom smjeru. Ta poveznica dodaje sloj nostalgije za stariju publiku, spajajući tako razne generacije kroz humor i filmsku referencu.

Foto: RTL

Foto: RTL

Projekt entuzijasta sa zvjezdanom postavom

Ovo ostvarenje nastalo je iz čistog entuzijazma grupe zaljubljenika u film. Jedan od glavnih glumaca, Ivan Savić, ujedno je i koscenarist te koproducent. Projekt je okupio impresivnu listu gostujućih zvijezda, među kojima su Aleksandar Saša Đorđević, Gordan Kičić, Anđelka Prpić, Zoran Kesić, Tanja Bošković, Dragan Jovanović, Olja Bećković i Boris Milivojević. Pristali su sudjelovati da bi podržali neovisan i dugogodišnji trud posvećene ekipe, dajući filmu dodatan šarm i zvjezdanu privlačnost.

Foto: RTL

Foto: RTL

'Posljednji krug momci' je i projekt stvoren iz ljubavi prema sedmoj umjetnosti. Uspješno spaja modernu parodiju s poštovanjem prema filmskoj prošlosti i nudi publici jedinstvenu, slojevitu i iznimno zabavnu filmsku poslasticu. Film 'Posljednji krug momci' gledaj na platformi Voyo.