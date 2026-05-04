INCIDENT OKO PODNEVA /

Mrtav pijan (65) sjeo na bicikl: Izmjereno mu je promila dovoljno za alkoholnu komu

Foto: Ilustracija: Marko Seper/PIXSELL

Više od 4 promila alkohola u krvi znači ozbiljno, po život opasno stanje, tzv. alkoholnu komu koja zahtijeva hitnu medicinsku pomoć

4.5.2026.
11:19
Andrea Vlašić
U Velikom Polju jučer oko 12.40 sati policija je zaustavila 65-godišnjeg biciklista koji je krivudao po cesti, izvijestila je PU virovitičko-posavska.

Daljnjim provjerama utvrđeno je kako je vozač upravljao biciklom pod utjecajem alkohola, pri čemu mu je izmjerena koncentracija od 4,07 promila alkohola u organizmu zbog čega je isključen iz prometa. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je vozaču izrekla novčanu kaznu u iznosu od 120 eura.

Policija naglašava da je upravljanje biciklom s ovoliko visokom koncentracijom alkohola iznimno opasno. Alkohol bitno narušava ravnotežu i brzinu reakcije, čime biciklist izravno ugrožava vlastiti život i sigurnost ostalih sudionika u prometu. Apeliramo na sve vozače i bicikliste da u prometu ne sudjeluju ukoliko su konzumirali alkohol.

Koliko promila je previše?

Više od 4 promila alkohola u krvi znači ozbiljno, po život opasno stanje, tzv. alkoholnu komu koja zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. No i znatno niže razine alkohola već imaju vidljiv utjecaj na organizam i sposobnosti.

Već pri 0,5 promila javlja se blago pijanstvo i smanjena sposobnost upravljanja vozilom. Kod razine između 1,5 i 2,5 promila riječ je o izraženom pijanstvu - govor i kretanje postaju otežani te reakcije usporene. Iznad 2,5 promila stanje prelazi u jako pijanstvo, često uz gubitak ravnoteže i povraćanje.

Granica od 4 promila označava najteži stupanj - alkoholnu komu, koja može završiti kobno bez pravovremene liječničke intervencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Belgija kažnjava pijane bicikliste vrtoglavim ciframa - do 20 tisuća eura!

