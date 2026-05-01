Nevjerojatna snimka biciklista sa zagrebačke 'žile kucavice': Pa što to on radi?

Vožnja biciklom kroz crveno svjetlo na jednoj od najprometnijih zagrebačkih prometnica izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama.

Na videu se vidi biciklist kako prolazi kroz raskrižje Slavonske avenije i Čavićeve ulice na istoku Zagreba, i to dok je na semaforu već bilo upaljeno crveno svjetlo.

Riječ je o vrlo frekventnoj dionici na kojoj je ograničenje brzine 70 kilometara na sat, zbog čega su mnogi njegov potez ocijenili izuzetno opasnim.

U 'debelom crvenom'

U komentarima su ga kritizirali i sami biciklisti, ističući da ovakvo ponašanje narušava ugled svih koji svakodnevno koriste bicikl u prometu.

Jedan od komentatora napisao je kako mu, kao biciklistu, nije jasno zašto netko svjesno ugrožava vlastitu sigurnost, ali i druge sudionike u prometu koji bi mogli snositi posljedice nesreće.

Dio građana posebno je upozorio na činjenicu da biciklist nije prošao na "žuto" ili tek upaljeno crveno, već je riječ o, kako navode, "debelom crvenom", zbog čega smatraju da je samo pukom srećom izbjegnuta ozbiljna nesreća.

Može li se biciklom kroz aveniju?

Kada je riječ o samoj vožnji biciklom po Slavonskoj aveniji, zakon to ne zabranjuje. Biciklistima nije dopušten promet autocestama, brzim cestama i cestama namijenjenima isključivo motornim vozilima, no avenije poput Slavonske nisu među njima.

Prema zakonu, biciklist se mora kretati biciklističkom stazom ili trakom, a ako one ne postoje, tada je dužan voziti što bliže desnom rubu kolnika.

Na snimci se vidi da se biciklist kretao lijevom prometnom trakom, no na tom dijelu Slavonske avenije nema biciklističke infrastrukture, što dodatno otvara pitanje sigurnosti biciklista u gradu. Za prolazak kroz crveno biciklistu prijeti novčana kazna od 390 do 920 eura.

