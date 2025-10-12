Vozili smo 'Bajs' punih mjesec dana: 'Najveći problem je taj prvi i zadnji kilometar'

Grad Zagreb se nedavno pohvalio kako je sustav javnih bicikala "Bajs" u prvom mjesecu postojanja skupio više od 20 tisuća korisnika koji su ostvarili 22.520 vožnji. Projekt je osmišljen, kako kažu, kao 'nadopuna javnom prijevozu'.

"Ovaj bicikl će se koristiti u dobrom dijelu, upravo za onaj prvi kilometar, od Vašeg doma do javnog prijevoza, ali i za onaj zadnji kilometar, od stanice javnog prijevoza do Vašeg finalnog cilja", kazao je gradonačelnik Tomašević predstavljajući projekt zagrebačkog javnog bicikla.

Upravo taj prvi kilometar trenutačno je i najveća boljka Bajsa jer grad još uvijek nije ravnomjerno pokriven stanicama za bicikle. Ako primjerice živite na Ferenščici ili kraj tržnice na Volovčici, ili recimo u Kolarovoj, morat ćete po Bajs pješice -do Kampusa ili policije u Heinzelovoj, ili preko pruge do okretišta Borongaj.

U ovom dijelu grada opcije su tradicionalno pješačke, pogotovo popodne kad se stvori čep od Branimirove i Donjih Svetica do tržnice, dok se s druge strane trubi od Ivanćigradske i Vukovarske.

Istok grada

Istok Zagreba, južno od Branimirove i pruge generalno je loše povezan s ostatkom grada. Spajaju ga autobusi, prvenstveno linija 217 od Kvatrića prema Trnavi, pa projekt Bajsa, najavljen kao 'dopuna gradskom prijevozu' ovdje definitivno pada u vodu nakon cca 23 sata. A i ranije, jer tramvaj ovaj dio grada 'zaobilazi'.

Foto: Bajs.zagreb.hr

Slična je situacija na sjeveroistoku, u Dubravi, Dubcu i Sesvetama. Doduše, u Dubravi Bajs ide nabolje, jer su do zaključenja ovog teksta postavljene stanice kod KB Dubrava, trgovačkog centra u Kolakovoj te ispred Kulturnog centra Dubrava što je ključna točka između Bajseva na okretištima Dubec i Dubrava. Sesvete su pak ostale na biciklima ispred autobusnog terminala, dok su Brestje i Jelkovec izvisili.

Bacimo li pogled na zapad, pokrivenost stanicama Bajsa značajno je gušća. Trešnjevka, Črnomerec, pa i Vrapče, Špansko, Malešnica solidno su popunjeni gradskim biciklima.

Foto: Bajs.zagreb.hr

Vozili smo Bajs...

Bio je kraj kolovoza, dan nakon Tomaševićeve premijerne vožnje instalirao sam aplikaciju i čekao kraj radnog vremena kako bih isprobao Bajs. Odmah sam uključio mjesečnu pretplatu od 5 eura.

U mjesec dana biciklirao sam 16 puta. Vozio sam većinom s posla, u kasni sat, ali nikad na posao, iz razloga razumljivih svakom stanovniku Zagreba koji je barem jednom biciklirao među autima. Govorimo o relaciji Maksimir - Trešnjevka (RTL). Kuda kroz Maksimirsku? A tek Zvonimirovu? Trg žrtava, Draškovićeva...? Ne pada mi na pamet kroz Vukovarsku.

U kontrasmjeru stvar je lakša. Nakon 23 sata prometna situacija je neusporedivo mirnija, no i tad, nogostup je biciklistička staza većinom puta. Vožnja s noćne šihte potrajala je 25 minuta.

Foto: Nextbike App

Što se tiče uštede vremena i boljeg vida prijevoza, stvar je relativna. Taj jedan put kad sam vozio nakon posla, oko 16.30h, trebalo mi je 38 minuta do doma. Zagrebački poučak - vrijeme putovanja bajsom jednako je vremenu putovanja tramvajem, ako isti dođe.

Foto: Nextbike App

'Kad javni prijevoz stane'...

Direktor sustava javnih bicikala predviđa i puno noćnih vožnji Bajsom. "Kad javni prijevoz staje, javni bicikli preuzimaju tu stvar u ruke jer ne čekate tih 30 minuta ili sat vremena autobus na nekoj postaji ili tramvaj. Imate bicikl, sjednete na njega i kod kuće ste za 15 minuta", kaže Ante Gustin. Opet tih famoznih 15 minuta... Kao da je svakom posao na 15 minuta, a o građanima istoka se nećemo ponavljati.

Ipak, Bajs je hvalevrijedan projekt, pogotovo kad zažive sve planirane stanice (naročito na istoku!). U međuvremenu je ispred RTL-a u Krapinskoj osvanula stanica Bajsa, tako da ubuduće neću morati pješačiti gotovo kilometar do Trešnjevačkog placa. Bicikl je udoban koliko može biti, krut na rubnicima, ali bože moj... Aplikacija jednostavna za korištenje, a cijena usluge, složit će se mnogi, pristupačna.

U nekoj mjeri Bajs će definitivno olakšati prijevoz u gradu, no razmetati se 'dopunama javnom prijevozu' na konto vožnje po trotoaru nije ozbiljna politika. Oprostit ćemo Tomaševiću, Bajs je na koncu neusporedivo korisniji od fontana.