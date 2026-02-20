Osim što je dekorativna, iznimno je otporna: Ova neuništiva biljka donosi sreću

U svijetu sobnih biljaka, malobrojne vrste posjeduju prepoznatljivost i popularnost kao Zamioculcas zamiifolia, poznatija pod nazivom zamija ili "dragulj Zanzibara". Ova elegantna biljka, karakteristična po sjajnim, tamnozelenim listovima voštane teksture, potječe iz sušnih područja istočne Afrike.

Iako je u botanici poznata stoljećima, njezin globalni komercijalni uspjeh započeo je 1996. godine, kada su je nizozemski uzgajivači počeli masovno distribuirati. Danas je postala čest odabir za uređenje domova, ureda i javnih prostora, primarno zbog svoje izvanredne otpornosti i minimalnih zahtjeva za održavanjem, piše The Spruce.

Foto: Shutterstock

Održavanje biljke

Ključ izdržljivosti zamije nalazi se u njezinoj podzemnoj strukturi. Biljka razvija velike, gomoljaste rizome koji funkcioniraju kao spremnici vode i hranjivih tvari. Upravo ta adaptacija omogućuje joj preživljavanje dugih sušnih razdoblja, što je čini idealnim izborom za početnike u uzgoju biljaka i osobe koje ih neredovito zalijevaju.

Najveći rizik za zamiju ne predstavlja nedostatak vode, već njezina prekomjerna količina. Učestalo zalijevanje uzrokuje truljenje korijena, što je najčešći uzrok propadanja biljke. Tijekom ljetnih mjeseci dovoljno ju je zaliti jednom u dva do tri tjedna, dok se zimi taj interval produljuje na jednom mjesečno ili rjeđe. Osim otpornosti na sušu, zamija pokazuje i visoku toleranciju na različite razine osvjetljenja. Iako optimalno uspijeva na svijetloj, neizravnoj svjetlosti, uspješno se prilagođava i uvjetima slabijeg osvjetljenja, gdje njezini listovi poprimaju još tamniju nijansu.

Foto: Shutterstock

Funkcionalne karakteristike

Osim estetske vrijednosti, zamija posjeduje i druge korisne karakteristike. Istraživanja su pokazala da djeluje kao učinkovit pročišćivač zraka, sposoban ukloniti hlapljive organske spojeve poput benzena, toluena i ksilena iz okoline, čime doprinosi kvaliteti zraka u zatvorenim prostorima.

Njezinoj popularnosti pridonose i načela Feng Shuija, prema kojima se ova biljka smatra simbolom sreće, prosperiteta i pozitivne energije. Zbog toga se često naziva "biljkom novca" ili "stablom sreće", a preporučuje se njezino pozicioniranje u jugoistočnom dijelu doma ili ureda radi privlačenja financijskog blagostanja. Njezin snažan i uspravan rast simbolizira stabilnost i napredak, što je čini prikladnim poklonom za poslovne prostore ili obilježavanje novih početaka.

Foto: Shutterstock

Na što trebate pripaziti

Unatoč brojnim prednostima, pri uzgoju zamije potrebno je obratiti pozornost na nekoliko aspekata. Svi dijelovi biljke Zamioculcas zamiifolia sadrže kristale kalcijevog oksalata, zbog čega su blago toksični ako se progutaju. Konzumacija može izazvati iritaciju usne šupljine, grla i probavnog sustava, stoga je biljku nužno držati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Kod osjetljivih osoba, biljni sok može izazvati i blagu kožnu iritaciju pa se pri presađivanju savjetuje upotreba rukavica.

Druga važna karakteristika jest njezin spor rast. Zamija mjesecima može zadržati nepromijenjen izgled, što može biti neuobičajeno za uzgajivače koji očekuju brzu progresiju. Ipak, njezina dugovječnost i otpornost tu osobinu pretvaraju u prednost jer biljka ne zahtijeva često presađivanje niti orezivanje.

