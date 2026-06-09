Procurila cijela kolekcija Vatrenih: Ovo su novi dresovi Hrvatske
Vatreni će u novom ruhu dobiti dresove koji uz prepoznatljive hrvatske motive donose i snažnu poveznicu s bogatom kulturnom tradicijom zemlje
Nakon završetka Svjetskog prvenstva hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje velika promjena izvan terena. Nakon dugogodišnje suradnje s Nikeom, Hrvatski nogometni savez započet će novu eru s Adidasom, koji će postati službeni proizvođač opreme Vatrenih.
U javnost su već procurili prvi detalji nove kolekcije dresova i prateće opreme. Prema navodima specijaliziranog portala Footy Headlines, koji se smatra jednim od najpouzdanijih izvora kada je riječ o otkrivanju budućih nogometnih garnitura, Adidas je za svoju premijernu kolekciju pripremio dizajn inspiriran hrvatskom kulturnom baštinom.
🇭🇷 Croatia x Adidas 2026/2027 full collection!— Croatian Football (@CroatiaFooty) June 8, 2026
[@Footy_Headlines] pic.twitter.com/vnspqeseyv
Tako bi se na prvom dresu trebali nalaziti motivi glagoljice, najstarijeg slavenskog pisma koje zauzima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti. Gostujuća garnitura, prema istim informacijama, bit će ukrašena uzorcima paške čipke, jednog od najprepoznatljivijih hrvatskih tradicijskih simbola.
Osim natjecateljskih dresova, poznat je i izgled majica za zagrijavanje. Adidas je i za taj segment pripremio dva različita dizajnerska rješenja, nastavljajući koncept u kojem su sportski identitet i nacionalna baština povezani u jedinstvenu cjelinu.
Ako se objavljene informacije pokažu točnima, Vatreni će u novom ruhu dobiti dresove koji uz prepoznatljive hrvatske motive donose i snažnu poveznicu s bogatom kulturnom tradicijom zemlje.