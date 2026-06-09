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Procurila cijela kolekcija Vatrenih: Ovo su novi dresovi Hrvatske

Procurila cijela kolekcija Vatrenih: Ovo su novi dresovi Hrvatske
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vatreni će u novom ruhu dobiti dresove koji uz prepoznatljive hrvatske motive donose i snažnu poveznicu s bogatom kulturnom tradicijom zemlje

9.6.2026.
9:21
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Nakon završetka Svjetskog prvenstva hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje velika promjena izvan terena. Nakon dugogodišnje suradnje s Nikeom, Hrvatski nogometni savez započet će novu eru s Adidasom, koji će postati službeni proizvođač opreme Vatrenih.

U javnost su već procurili prvi detalji nove kolekcije dresova i prateće opreme. Prema navodima specijaliziranog portala Footy Headlines, koji se smatra jednim od najpouzdanijih izvora kada je riječ o otkrivanju budućih nogometnih garnitura, Adidas je za svoju premijernu kolekciju pripremio dizajn inspiriran hrvatskom kulturnom baštinom.

 

 

Tako bi se na prvom dresu trebali nalaziti motivi glagoljice, najstarijeg slavenskog pisma koje zauzima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti. Gostujuća garnitura, prema istim informacijama, bit će ukrašena uzorcima paške čipke, jednog od najprepoznatljivijih hrvatskih tradicijskih simbola.

Osim natjecateljskih dresova, poznat je i izgled majica za zagrijavanje. Adidas je i za taj segment pripremio dva različita dizajnerska rješenja, nastavljajući koncept u kojem su sportski identitet i nacionalna baština povezani u jedinstvenu cjelinu.

Ako se objavljene informacije pokažu točnima, Vatreni će u novom ruhu dobiti dresove koji uz prepoznatljive hrvatske motive donose i snažnu poveznicu s bogatom kulturnom tradicijom zemlje.

AdidasDresoviHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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