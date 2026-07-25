Liječnik: 'Dodajte u jelo ovu jeftinu namirnicu, nećete ni uočiti, a odlična je za zdravlje'

Svi smo svjesni važnosti zdrave i uravnotežene prehrane. Ono što jedemo može izravno utjecati na funkcioniranje našeg tijela, pa čak i povećati ili smanjiti rizik od razvoja ozbiljnih zdravstvenih problema. Srećom, postoje jednostavna pravila koja možemo slijediti kako bismo osigurali da tijelu pružamo sve što mu je potrebno.

Jednostavna zamjena s velikim učinkom

Jedno takvo pravilo objasnio je liječnik Rajan Karan, poznatiji kao Dr. Raj. U videu objavljenom na TikTok profilu, gdje ga prati više od pet milijuna ljudi, istaknuo je da bismo u prehranu trebali uključiti više mahunarki, poput graha. Objasnio je kako zamjena dijela mesa grahom može povećati unos vlakana, a istovremeno smanjiti unos zasićenih masti, što donosi značajne zdravstvene prednosti.

"Ako jedete puno mesa kao što sam ja nekada, ova jednostavna zamjena mogla bi promijeniti vaše zdravlje", poručio je Dr. Raj, referirajući se na konkretno znanstveno istraživanje koje potvrđuje njegove tvrdnje.

Znanstvena potvrda iz Helsinkija

Dr. Raj se pozvao na nedavnu studiju objavljenu u časopisu European Journal of Nutrition, u kojoj su znanstvenici promatrali učinke zamjene crvenog mesa mahunarkama. U istraživanju je sudjelovao 51 muškarac koji je zamijenio 200 grama crvenog i prerađenog mesa u svojoj tjednoj prehrani istom količinom graška i boba.

"Znanstvenici sa Sveučilišta u Helsinkiju uputili su 51 muškarca da smanje količinu crvenog i ultraprerađenog mesa koju jedu na samo 200 grama tjedno, što je ekvivalent pet posto njihovog ukupnog unosa proteina. Istovremeno, muškarci su jeli više mahunarki, točnije graška i boba, što je odgovaralo dvadeset posto njihovog ukupnog unosa proteina, dok su piletinu, jaja, ribu i druge izvore proteina nastavili jesti kao i obično", objasnio je Dr. Raj.

Rezultati su bili značajni. "Osim zamjene mesa mahunarkama, muškarcima nije rečeno da jedu manje ili da ograniče unos kalorija, ali nakon samo šest tjedana, izgubili su u prosjeku jedan kilogram, a promjene se tu nisu zaustavile. Do kraja studije, muškarci koji su jeli mahunarke imali su niže razine ukupnog i LDL kolesterola, poznatog kao 'loš' kolesterol, što sugerira da je promjena prehrane smanjila njihov rizik od srčanih bolesti. U isto vrijeme, razina željeza kod muškaraca se poboljšala, što je iznenađujuće s obzirom na to da se crveno meso smatra dobrim izvorom željeza", nastavio je.

Praktičan savjet za svaki dan

Dr. Raj je stoga potaknuo ljude da svoju prehranu obogate mahunarkama, ističući kako je to promjena koju svatko može lako primijeniti.

"Suočimo se s činjenicom, kolektivno jedemo više zasićenih masti nego što bismo trebali, a zamjena malog dijela mesa grahom je nešto što svaka osoba može učiniti. Na primjer, kada sljedeći put budete pripremali špagete bolognese, upotrijebite upola manju količinu mljevene junetine i nadopunite je grahom. Jedva ćete primijetiti razliku jer grah gotovo da nema okusa, a tako ćete potajno unijeti vlakna, polifenole i izvor proteina bez zasićenih masti", savjetovao je.

Njegov savjet u skladu je s preporukama brojnih stručnjaka koji naglašavaju važnost cjelovitih namirnica. Trendovi u prehrani sve se više odmiču od strogih dijeta i usmjeravaju na male, ali dosljedne promjene u jelovniku. Fokus je na smanjenju unosa ultraprerađene hrane, koja je često puna skrivenih šećera, nezdravih masti i kemijskih dodataka.

Jedna od autorica studije, profesorica molekularne prehrane Anne-Maria Pajari, dodala je: "U ispitivanju sudionici često pažljivije prate svoju prehranu, što može doprinijeti gubitku težine. Ali u ovoj studiji, unatoč relativno kratkom trajanju, skupina koja je jela mahunarke izgubila je značajno više težine od skupine koja je jela meso. Nismo poticali sudionike da gube na težini, već smo tražili da nastave jesti kao i prije, osim što su konzumirali hranu koju smo im osigurali."

Na kraju, profesorica Pajari naglasila je praktičnost primjene ovakvih promjena. "Proizvodi od mahunarki koje smo osigurali bili su brzi za kuhanje, što ih je činilo jednostavnima za upotrebu. Također smo dijelili recepte kako bismo potaknuli kuhanje. Na temelju naših nalaza, vjerujem da je umjerena promjena prehrane prema održivijem smjeru, koristeći grašak, grah i leću, moguća za većinu nas."

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