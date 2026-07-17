Ponašanje supruge pripisivao menopauzi, no stvarnost je bila okrutnija: 'Sada sam njegovatelj'

Kada je Britanac John Manitara (62) primijetio da se njegova supruga Gillian (62) ponaša neobično, pripisao je to menopauzi. No stvarnost je bila drugačija – liječnici su joj dijagnosticirali rijetku neurološku bolest PSP (progresivnu supranuklearnu paralizu). Ova bolest postupno oduzima kretanje, govor i osobnost. John danas kaže da je izgubio ženu, iako ona još uvijek diše.

Par iz Essexa planirao je mirnu zajedničku starost, ali im se život potpuno preokrenuo. ''Kao da se svakog dana budite u živoj noćnoj mori. Njezina ljubav je tu, ali sve ostalo kao da je nestalo“, priznaje John.

Prvi znakovi bolesti pojavili su se krajem 2022. godine. Gillian je počela padati, impulzivno izlaziti iz kuće i gotovo nasjela na prevarante. Nakon prometne nesreće, u kojoj je djelovala odsutno, postalo je jasno da se ne radi o običnim hormonalnim promjenama. ''Izgledala je kao izgubljena duša'', prisjeća se John.

Bolest je napredovala brzo i nemilosrdno. Gillian je ubrzo prestala obavljati svakodnevne kućanske poslove, a situacija je otišla toliko daleko da joj je bila potrebna pomoć i pri odijevanju i higijeni.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Danas je potpuno ovisna o stalnoj skrbi. ''Iz uloge supruga postao sam njezin njegovatelj. Bilo je to razarajuće'', kaže.

No ne pati samo on. Bol zbog promjene majke osjeća i njihova kći Anna (26). ''Najviše tugujem za našom povezanošću. Ponekad slušam njezine stare glasovne poruke samo da joj budem malo bliže'', kaže.

Osim kćeri imaju i sina Andrewa (32), koji se ove godine ženi. Anna planira vjenčanje sljedeće godine. Prema liječnicima, Gillian će najvjerojatnije doživjeti samo sinovo vjenčanje. ''Život može biti vrlo okrutan, ali naša ljubav je vječna'', zaključuje John.

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