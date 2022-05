Španjolska planira uvesti mogućnost bolovanja za žene koje pate od veoma jakih menstrualnih bolova, a ako taj nacrt zakona prođe, bio bi prvi takve vrste u Europi jer samo nekoliko zemalja u svijetu ima na snazi takav zakon. Nacrt zakona bi ženama omogućio tri slobodna dana mjesečno, a u nekim okolnostima i pet.

Dvije žene su na hrvatskom Redditu potakle rasprave o menstrualnim tegobama i menstrualnom dopustu zbog nerazumijevanja velike većine s kakvim teškim stanjem se mnoge žene bore.

Zbog toga je jedna žena napisala na forumu: "Što biste voljeli da društvo zna o menstrualnim problemima? Vidim da ima puno nerazumijevanja oko toga koliko bolna, dugotrajna, neredovita, itd. menstruacija može biti. Pa evo, slobodno razbijte stigmu i pričajte o problemima koje ste imale tijekom života te potencijalnim rješenjima.

Informiranje je bitno

Jedna žena je započela: "Prvo, krenuti ranije o tome pričati (možda već u četvrte osnovne) jer većina cura dobije mengu prije nego se tog gradiva dotakne u školi. Nema smisla na nastavi pričati o tome kako menga, osobito u početku, zna biti neredovita. Kad se o tome krene pričati, većini se menga već ustali. Krenimo od stvari koje nam fale, općenito se nikad ne spominje da je iscjedak uobičajena stvar, trebalo bi se i naučiti kako izgleda zdravi, da ovisno o danu u ciklusu je on drugačiji, itd. Dan danas postoje i neke bapske priče kojih se nikako ne možemo riješiti. Mene je moja stara tipa strašila da se ne smijem kupati u moru jer je znala jednu žensku kojoj je sva krv tako iscurila i koja je zato umrla. Malo više pogurati stvari koje nisu ulošci, od tampona pa do menstrualnih čašica."

Druga se nadovezala o ulošcima: "Uložak čak i dnevni onaj mali kad nemaš mengu treba mijenjati svakih dva sata maksimalno jer za razliku od gaća on može izazvati iritaciju i svrbež što nije nužno znak spolne bolesti, već površinska iritacija i to je normalno i dosta često. Po noći kad spavaš ili ležiš dulje vrijeme se mogu stvoriti ugrušci i normalno je da to ujutro izgleda kao neko tkivo želatinozno. Nije znak nikakve bolesti. Možda nije nužno vezano za mengu, ali evo npr. ja sam u tek odrasloj dobi spoznala da je zbog kisele ph vagine i iscjetka koji je normalan, sasvim normalno da ti od tog gaćice s vremenom pobijele i to nema veze s kvalitetom i vrstom materijala ili cijenom veša. Had no idea. Nezgodno i neugodno je kihnuti ako imaš jako krvarenje. Vezano za neke bapske priče koje sam čula tijekom života; u redu je prati kosu prvi ili bilo koji dan menge. U redu se tuširati/oprati i par puta dnevno tijekom ciklusa ako osjećaš da je potrebno."

Štetnost uložaka i tampona

"Mislim da puno cura ne zna koliko su ulošci i tamponi puni toksina, pesticida, gadosti koje ulaze u krvotok kroz kožu i da vrlo često upravo mogu izazvati grčeve, kao i šećer. Sjećam se kako sam prije čitala da je ok jesti čokoladu tijekom mjesečnice, toliki bullshit. Šećer je veliki krivac za većinu grčeva i to sam nažalost tek saznala prije par godina", objasnila je jedna žena.

Korištenje čašica

Neke žene vole koristiti čašicu za menstruaciju: "Čašica. Praktički nisam imala mengu već tri godine otkada je koristim. U smislu, imala sam je, redovito, ali praktički više ni ne obraćam pažnju jer na čašicu zaboravim. Pokušavala sam ju prodati hrpi frendica i rođakinja, ali sam poslije saznala da hrpa žena ima problema ili s samopenetracijom ili s penetracijom općenito", na što ju je druga pitala za korištenje: "Kako se uklanja to čudo? Ja koristim tampone samo ako moram baš paziti da ne procuri, ali tako mi je gadan osjećaj vaditi tampon van, kao da ću povući cijelu vaginu s njim i stvoriti prolaps. Ježim se toga."

Žena joj je objasnila kako se koristi čašica: "Za mene je skroz okej, kad je stavim, uvijek namažem malo lubrikanta oko ruba (billy boy white jer mi se ne osuši) pa kad povučeš samo klizne van. Nije bljakasto kao tampon jer je izvana sve čisto. Ja sam se baš preporodila, em izdržiš satima na poslu, krv se ne zgrušava, nego ostane onako tekuća, ne usmrdi se, po noći nema stavljanja 3 sloja ručnika ispod sebe kad spavaš, nema paženja kako ćeš sjesti negdje. Pobacala sam sve granny panties jer ju mogu bez straha obući i na tange, a i bez ičega, a i financijski je puno jeftinije od alternative. Čak zaboravim da imam stvari jer čašicu uopće ne osjetim. Uopće mi više nije nelagodno imati menstruaciju."

Otkrila je i gdje je kupila svoju čašicu: "Moja prva ti je bila Duchesse iz Mullera, nekih 80-tak kn, stvarno nije neka investicija, realno toliko i na uloške potrošiš, ali imaš ih stvarno puno pa možeš naći neku koja odgovara tvojoj anatomiji."

Menstrualni dopust

Druga žena je potakla raspravu što misle o menstrualnom dopustu: "Menstrual leave" ili kako bi se možda prevelo na hrvatski "menstrualni dopust" je relativno nova ideja gdje se ženama u slučaju menstruacije omogućava plaćeni izostanak s posla. Za one koji ne znaju, Španjolska planira ženama dati tri dana menstrualnog dopusta svaki mjesec. Mene zanima koja su vaša mišljenja o tome? Smatrate li menstrualni dopust nešto što će više država implementirati? Mislite li da će i Hrvatska to imati? Mislite li da bi i muškarci trebali kao kompenzaciju trebali imati jednako duge dane plaćenih izostanaka ili bi to trebalo biti nešto specifično za žene? Mislite li da se to može zloporabiti, da se izostane iako osoba nema menstruaciju? Smatrate li da ovo pomaže ostvariti jednakost ili da potencijalno odmaže?"

Razlog za zaposliti muškarca

Muškarci su se javili da bi to bio razlog za zaposlenje muškaraca: "U načelu zvuči dobro i stvarno ima žena kojima bi to itekako trebalo i dobro došlo. U praksi će poslodavci to koristiti kao samo još jedan razlog da ne zaposle ženu ako za istu poziciju mogu zaposliti muškarca."

"Kao žene rađajte, dignimo natalitet i onda te ne zaposle jer postoji mogućnost da ćeš roditi, a onda mene ljudi čudno gledaju i prigovaraju mi kako sam sebična što ne želim istiskati bar jednog Hrvata", rekla je jedna žena.

Drugi muškarac je dodao: "Jednostavno poslodavac zaposli mušku osobu i riješi sebe problema. Neka se na mene ljuti tko god hoće, ali ja bih prvi tako napravio."

Podržavanje slobodnih dana

Jedna osoba je istaknula svoju podršku za menstrualni dopust: "Podržavam. Pušači godišnje dobiju isto fin broj sati na račun puš-pauze. Menstruaciju ne možeš prekinuti kad god želiš, tako da je menstrualni dopust logičniji."

"Na prvu mi se čini kao zanimljiva i svakako dobrodošla stvar. Sam dopust se može gledati kao kompenzacija ženama naspram muškaraca jer muškarci nemaju menstruaciju, ali nemam ništa protiv davanja istog broja dana muškarcima. S druge strane, po meni je to manji prioritet u usporedbi sa smanjenjem radnih sati/dana svim radnicima, koje vidim kao dugoročnije rješenje jednakosti na radnom mjestu, ne samo između spolova, nego između poslodavaca i radnika općenito", objasnila je druga osoba.

Jedna žena je dodala: "Mislim da bi to trebalo biti omogućeno samo onim ženama kojima menstruacija teško narušava kvalitetu življenja tih nekoliko dana, ali preko plaćenog bolovanja. Ili, neka sve imaju pravo na više slobodnih dana, ali da ne budu plaćeni. Hoću reći, ako će menstrualni dopust biti plaćen onda mora biti selektivniji."

Menstrualne tegobe onemogućavaju normalan rad

Mnoge žene se pate s bolnim tegobama: "Mišljenja sam da ne treba možda dopust kao slobodan dan jer kod nas bi se to sigurno zloupotrebljavalo i ne bi bilo fer. Moglo bi se dati kao rad od doma ako ima mogućnosti za to npr. ili opcija ne dođeš pa nadoknadiš sate, da bude fer prema svima. Meni je npr. koma, povraćam od bolova ako ne popijem tabletu na vrijeme, što je ajmo reći manji problem jer se nakljukam unaprijed jer već znam što me čeka, a naravno i tablete sa sobom nose probavna veselja pa nije ni to ugodno. Ali dva dana mjesečno su takva krvarenja da moram na WC svakih pola sata i ne daj bože gužve u prometu. Strah me da u pola sata neću stići do firme i da ću procuriti. Nije lijepo za čuti, ali je tako i tko to ne proživljava svakih 30-tak dana ne može shvatiti. Mojoj kolegici se dogodilo da je procurila usred radnog vremena i trčala sam u obližnji dućan kupiti joj druge hlače da se presvuče, a ona npr. ne pati od nekih bolova, a posao joj je predaleko da ode doma se presvući. Blago onim curama koje nemaju tih problema."

"Normalno je za čuti i o tome bi se trebalo više pričati", poručila je jedna žena, na što se druga nadovezala: "Čisto sumnjam. Moj šef je liječnik i tu jedino imam sreće jer ima razumijevanja za sve. Iako mislim da ni liječnici nisu svi kompetentni, pogotovo neki ginići starog kova kojima je rađanje lijek za sve ženske probleme. Najbolje da sam rodila s 11 kad sam dobila pa da me možda manje boli kroz život. Jedva čekam menopauzu, a do tada sretno krvarenje, grčenje, proljevi, povraćanje, uništavanje jetre tabletama i naravno ugodni razgovori sa ženama koje to ne proživljavaju pa nije bed jer smo mi jadnice u manjini!"

Treća žena je dodala: "Pa baš zato i trebaš javno govoriti o tim problemima što više. Da se vidi da su to normalni ljudski problemi, da se makne stigma i da se stekne dojam da nije samo u pitanju neka manjina. I dapače, ukoliko ima nekompetentnih liječnika i njih treba prozivati i o njima javno govoriti da ljudima bude jasno koliko je društvo nesposobno nositi se s tim problemima zbog mizoginije i neobrazovanosti. Ja osobno neću šutjeti."

Što bi bilo kad bi bilo

Neki su izrazili svoje mišljenje o menstrualnom dopustu: "Hoće li se dopust davati na riječ ili će netko morati provjeravati je li dopust opravdan? Neće valjda žene morati ići svaki mjesec kod liječnika/ce. Jednostavnije je da to radi šef/ica i to je onda dodatni posao koji naravno treba dodatno platiti."

"To će se odraziti tako što će plaća biti smanjena, osim u državnim firmama. Nema ništa za džabe u ovom svijetu. Sad, ako bi mi država pomogla sufinancirati te dane tim ženama ili ako bi one bile voljne doći na posao neke subote u zamjenu bi bilo dobro, ali ni to nije idealno rješenje jer logično, one ostaju kod kuće jer su u bolovima, a subote su njihovo slobodno vrijeme. Vrlo je teško i neravnopravno s muškarcima jer muškarci jednostavno to nemaju, ali bojim se da bi takav sistem doveo do još veće neravnopravnosti pri zapošljavanju", rekla je druga žena.

Još jedna osoba se nadovezala na temu: "Dosta ljudi govori "3 dana mjesečno bez obzira na spol" - da, to je problem jer bi ta tri dana muškarci koristili KAD GOD žele za što god žele, dok bi žene bile primorane koristiti ih za vrijeme menstruacije i provesti te dane u bolovima. Nije baš ravnopravno (ili isto kao muškarci, ali onda s menstruacijom opet dolaziti na posao)."