Hrvati imaju problem i prepušteni su sami sebi: Istraživanje ukazalo na velike propuste

Istraživanje provedeno u suradnji s Ipsosom u siječnju ove godine, pokazalo je da 65 posto odraslih smatra da ima višak kilograma, pri čemu gotovo svaka peta osoba svoj višak kilograma doživljava kao značajan. Istovremeno, 47 posto građana nikada od svog liječnika nije dobila konkretan savjet o regulaciji tjelesne težine.

Istraživanje za Hrvatsku provedeno je na reprezentativnom online uzorku od 401 građana u dobi od 18 do 60 godina. Rezultati su također pokazali da čak tri četvrtine građana (76 posto) donosi novogodišnje odluke vezane uz zdravlje, ali 6 od 10 njih odustaje unutar prva 3 mjeseca. Tek svaka peta osoba je odluči potražiti stručnu pomoć, a njihov izbor su primarno osobni treneri i nutricionisti.

Debljina kao kronična bolest

''Predani smo tome da budemo dio rješenja. To zahtijeva kontinuirane inovacije i istraživanja u liječenju debljine kao kronične bolesti, ali i prepoznavanje potrebe za holističkim i suosjećajnim pristupom zdravlju. To je izazov s kojim se moramo suočiti zajedno, za zdravlje pojedinaca i naših zajednica'', izjavila je Mariko Shimizu, direktorica Novo Nordisk Hrvatska.

Svaka sedma osoba na svijetu živi s debljinom

Svaka sedma osoba diljem svijeta živi s debljinom, a očekuje se da će u sljedećem desetljeću broj osoba s debljinom doseći 2 milijarde. Za mnoge ljude to znači smanjenu kvalitetu života, ali i značajan ekonomski teret za društvo.

''Umjesto fokusiranja na privremena rješenja, potrebno je preusmjeriti fokus na moć kolektivnog pristupa, odnosno mreže podrške zdravstvenih djelatnika, obitelji, prijatelja i društvenih grupa, jer je to jedini održiv način poticanja održivog, dugoročnog zdravlja i zdravih odluka'', ističu iz Novo Nordiska.

Na razini Europe (Njemačka, Italija, Poljska, Francuska i Španjolska) čak 43 posto građana ne zna da je Svjetska zdravstvena organizacija debljinu klasificirala kao kroničnu bolest.

Velik nedostatak potpore

''Ovaj podatak potvrđuje da je i dalje snažno prisutan pojednostavljeni narativ prema kojem je debljinu moguće riješiti isključivo većim kretanjem i manjim unosom hrane'', navodi se u zaključku istraživanja.

U skladu s time, 55 posto osoba s debljinom u odabranim europskim zemljema vidi nedostatak potpore kao najveći problem u ustrajanju u odlukama vezanima za regulaciju tjelesne težine.

''Istraživanje je potvrdilo da je vrlo često čvrsta odluka o smanjenju tjelesne težine, a bez adekvatne pomoći stručnjaka i modernih terapija, unaprijed osuđena na propast, produbljujući stigmu i izolaciju osoba s debljinom'' dodaje se u priopćenju.

