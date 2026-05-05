LAUREN WASSER

Na Met Gali svi gledali u manekenku kojoj su liječnici zbog tampona amputirali noge

Foto: Angela Weiss/AFP/Profimedia

Lijepa manekenka Lauren Wasser bila je pravo iznenađenje na Met Gali, a njezin look korisnici društvenih mreža izdvajaju kao jedan od najboljih

5.5.2026.
8:27
Hot.hr
U njujorškom muzeju Metropolitan Museum of Art održana je još jedna Met Gala, a tema ovogodišnjeg humanitarnog događaja bio je odnos između odjeće i tijela kroz kostimografiju. Uz brojne poznate svjetske face, pojavila se i 38-godišnja američka manekenka Lauren Wasser.

Foto: John Salangsang/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Wasser se ove godine prvi put našla na listi uzvanika ovog velikog događaja koji iz godine u godinu dokazuje zašto ga već smatramo kulturnim fenomenom, a njezin outfit mnogi ističu kao jedan od kreativnijih.

38-godišnjakinja se tako pojavila u zlatnom odijelu s bermudama, a efektno je odijelo upotpunila luksuznim blještavim modnim dodatcima pa su čak i njezine proteze na nogama bile u zlatnoj temi.

Dizajn odijela potpisuje Prabal Gurung, nepalsko-američki dizajner.

Podsjetimo, Lauren Wasser sa samo 24 godine liječnici su morali amputirati obje noge kako bi joj spasili život nakon što je doživela sindrom toksičnog šoka zbog upotrebe tampona. Nakon tog nemilog događaja se vratila u svijet mode, kao i na modne piste diljem svijeta, a u intervjuima i kroz objave na društvenim mrežama promiče sigurnost i transparentnost u proizvodnji higijenskih proizvoda.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
