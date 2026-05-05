Na Met Gali svi gledali u manekenku kojoj su liječnici zbog tampona amputirali noge

U njujorškom muzeju Metropolitan Museum of Art održana je još jedna Met Gala, a tema ovogodišnjeg humanitarnog događaja bio je odnos između odjeće i tijela kroz kostimografiju. Uz brojne poznate svjetske face, pojavila se i 38-godišnja američka manekenka Lauren Wasser.

Foto: John Salangsang/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Wasser se ove godine prvi put našla na listi uzvanika ovog velikog događaja koji iz godine u godinu dokazuje zašto ga već smatramo kulturnim fenomenom, a njezin outfit mnogi ističu kao jedan od kreativnijih.

38-godišnjakinja se tako pojavila u zlatnom odijelu s bermudama, a efektno je odijelo upotpunila luksuznim blještavim modnim dodatcima pa su čak i njezine proteze na nogama bile u zlatnoj temi.

Dizajn odijela potpisuje Prabal Gurung, nepalsko-američki dizajner.

Podsjetimo, Lauren Wasser sa samo 24 godine liječnici su morali amputirati obje noge kako bi joj spasili život nakon što je doživela sindrom toksičnog šoka zbog upotrebe tampona. Nakon tog nemilog događaja se vratila u svijet mode, kao i na modne piste diljem svijeta, a u intervjuima i kroz objave na društvenim mrežama promiče sigurnost i transparentnost u proizvodnji higijenskih proizvoda.

