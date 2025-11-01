Ljepotica šokirala neobičnom kombinacijom i poslala snažnu poruku

Kanadska manekenka Winnie Harlow (31) odlučila je ovogodišnji Halloween iskoristiti kako bi poslala snažnu poruku svima koji ismijavaju njezinu kožnu bolest vitiligo.

Naime, Winnie je predvodila glamuroznu listu zvijezda na tradicionalnoj Halloween zabavi Vas J Morgana i Michaela Brauna, a ovog puta pojavila se u neobičnoj i efektnoj kombinaciji – odabrala je kostim Neapolitan sladoleda.

Manekenka, koja boluje od vitiliga – dugotrajne bolesti kože koja uzrokuje pojavu svijetlih bijelih mrlja zbog nedostatka melanina – priznala je da su joj ljudi često govorili da izgleda poput Neapolitan sladoleda.

Umjesto da joj to naruši samopouzdanje, Winnie je odlučila komentare “iskoristiti u svoju korist” pa je za Noć vještica odjenula kostim s grudnjakom i hlačicama u smeđoj i ružičastoj boji, a cijeli outfit zaokružila je visokim čizmama u istom uzorku.

Na Instagramu je podijelila i snažnu poruku. "Budući da svi stalno kažete da izgledam kao Neapolitan sladoled… pretpostavljam da ste u pravu", poručila je 31-godišnja manekenka.

Ovim potezom Winnie je još jednom pokazala kako samopouzdanje i humor mogu biti moćan odgovor na kritike, te kako se unatoč razlikama može slaviti vlastita jedinstvenost.

