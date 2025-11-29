Stručnjakinja za psihologiju boja: Ovo selo je savršen lijek, popravlja raspoloženje

Zahvaljujući zgradama jarkih boja i zadivljujućoj lokaciji, ovo mjesto nudi više od samog lijepog pogleda – ono pruža istinski osjećaj sreće.

Kako večeri postaju sve tamnije, a dnevnog svjetla je sve manje, održavanje pozitivnog stava postaje pravi izazov. Dok se mnogi okreću dodacima vitamina D ili lampama za svjetlosnu terapiju kako bi se borili protiv sezonske potištenosti, možda postoji i drugo, mnogo ugodnije rješenje. Prema Expressu, odgovor bi mogao ležati u posjetu jedinstvenom selu čija estetika doslovno liječi dušu.

Foto: Shutterstock

Velški dragulj s mediteranskim šarmom

Karen Haller, stručnjakinja specijalizirana za primijenjenu psihologiju boja, kaže da putnici mogu poboljšati svoje blagostanje jednostavnim odabirom prave destinacije. Ona tvrdi da boravak u svijetlim, šarenim okruženjima podsvjesno podiže duh i energiju.

U suradnji s tvrtkom Staysure, pružateljem putnog zdravstvenog osiguranja, Haller je pomogla u sastavljanju popisa od 26 međunarodnih lokacija poznatih po iznimnoj zasićenosti boja, živosti i raznolikim nijansama.

"Postoji nešto posebno u trenutku kada zakoračite u mjesto prepuno boja, to vas trenutačno podigne. To mijenja način na koji se osjećate, kako se krećete prostorom pa čak i kako se povezujete s drugima. Zato su destinacije ispunjene bojama sve popularnije. Ne privlače nas samo zato što izgledaju dobro, već zato što se zbog njih osjećamo bolje. Sretnije. Otvorenije. Življe", objašnjava Haller.

Na istaknutom mjestu ovog popisa nalazi se Portmeirion, slikovito selo u Walesu. Ovo arhitektonsko čudo u grofoviji Gwynedd prošle je godine proslavilo stotu obljetnicu i nastavlja očaravati stanovnike i turiste još otkako je Sir Clough Williams-Ellis postavio prvi kamen temeljac ovog baroknog dragulja.

Smješten uz Irsko more u sjeverozapadnom Walesu, Portmeirion možda na prvu ne zvuči kao tipična destinacija za podizanje raspoloženja tijekom zime. Međutim, eklektičan skup od 96 građevina, koji uključuje vikendice, toranj sa satom, smještajne kapacitete i vijećnicu, krasi živopisna paleta boja raspoređena po padinama na način koji nepogrešivo budi optimizam.

Sir Clough je priznao da je inspiraciju za Portmeirion crpio iz Portofina, poznatog talijanskog obalnog grada. Šetnja selom, osobito za sunčanog vremena, stvara dojam kao da ste prošli kroz čarobni prolaz iz Walesa direktno na Mediteran.

Foto: Shutterstock

Od zapuštene divljine do arhitektonskog čuda

Povijest Portmeiriona seže do imanja Aber Iâ, gdje je propadajući dvorac Castell Deudraeth zabilježen u dokumentima još daleke 1188. godine. Viktorijanski stanari kasnije su uveli egzotičnu floru, a kada je Sir Clough kupio imanje, ono se pretvorilo u ono što je on opisao kao "zapuštenu divljinu".

Slikovito selo Portmeirion, nazvano "Port" zbog svog obalnog položaja i "Meirion" prema povijesnoj grofoviji Merioneth, građeno je u dvije faze: prva je trajala od 1926. do 1939., a druga od 1954. do 1976. godine. Ovo šarmantno mjesto pravi je mozaik starih zgrada i spašenih arhitektonskih dijelova. Zanimljiv je podatak da se vijećnica ponosi krovom stare ladanjske kuće koji je kupljen na dražbi za svega 13 funti (oko 14,83 eura).

