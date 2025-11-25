Želite božićni detoks na privatnom otoku? Ovdje je noćenje samo 24 eura i nema interneta

U vrijeme kada se europski gradovi pripremaju za intenzivno blagdansko razdoblje obilježeno svjetlosnim dekoracijama i posjećenim sajmovima, primjetan je porast interesa za alternativnim oblicima odmora. Umjesto gužvi u trgovačkim centrima i sveprisutne blagdanske glazbe, sve veći broj pojedinaca preferira osamu i autentično prirodno okruženje.

Upravo takav oblik odmora ove godine nudi se u Škotskoj, gdje je moguće unajmiti privatni otok po cijeni znatno nižoj od uobičajenih turističkih aranžmana, piše Daily Record.

Gosti će na "Silent Night Experience" imati priliku boraviti u svjetioničarskoj kući Eilean Sionnach, smještenoj na otočiću uz obalu Isleornsayja na otoku Skye. Cijena cjelokupnog boravka iznosi simboličnih 20,25 funti, odnosno približno 24 eura.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Utočište na izoliranoj lokaciji

Eilean Sionnach Lighthouse Cottage predstavlja jedinstven smještajni objekt do kojeg je moguće doći isključivo desetominutnom plovidbom brodom, čime se gostima jamči potpuna privatnost i fizička odvojenost od kopna. Dolaskom na otok, posjetitelji se udaljavaju od urbane civilizacije. Objekt raspolaže s četiri elegantno uređene spavaće sobe, a posebnost interijera čine prozori od poda do stropa koji pružaju panoramski pogled na Loch Hourn, poluotok Knoydart i škotsku obalu.

Unutarnje uređenje osmišljeno je kako bi pružilo maksimalnu udobnost u ruralnom okruženju. Otvoreni dnevni boravak opremljen peći na drva stvara ugodnu atmosferu pogodnu za zimske večeri. Koncept boravka temelji se na "digitalnom detoksu". Umjesto korištenja elektroničkih uređaja i društvenih mreža, gosti se potiču na aktivnosti poput promatranja zvijezda i povezivanja s prirodom u potpunoj tišini.

Odmak od užurbanosti

Ova specifična ponuda inspirirana je trendom putovanja za 2026. godinu koji Booking.com definira kao "Hushed Hobbies" (tihi hobiji). Koncept se temelji na potražnji putnika za mirnim utočištima koja omogućuju mentalni odmor i relaksaciju. Ryan Pearson, regionalni menadžer za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku u Booking.com-u, naglašava: "Sve više putnika traži mirne destinacije gdje se mogu istinski isključiti. Postoji evidentna vrijednost u jednostavnosti, svođenju sezone na njezine osnove i odlasku u udaljene krajeve."

Njegove navode potkrepljuje i nedavno provedeno istraživanje na uzorku od 2000 odraslih osoba. Rezultati ukazuju na to da čak 24 posto ispitanika ima želju udaljiti se od blagdanskog kaosa, dok bi 33 posto njih odabralo odmor isključivo radi povezivanja s prirodom. Više od polovice ispitanika (55 posto) izjavilo je da bi njihov idealan Božić bio mirniji i opušteniji od uobičajenog, dok samo 5 posto preferira glasnija slavlja.

Uvjeti rezervacije i dostupnost

Unatoč idiličnom opisu, važno je napomenuti ograničenja ponude. Ovaj ekskluzivni boravak dostupan je isključivo u terminu od 19. do 22. prosinca 2025. godine. S obzirom na to da je riječ o promotivnoj akciji, smještaj će moći rezervirati samo jedna osoba, uz mogućnost povlačenja do tri dodatna gosta.

Rezervacija funkcionira po principu prvenstva – najbrži korisnik ostvarit će pravo na trodnevni boravak u Škotskoj po iznimno pristupačnoj cijeni.

Za goste koji uspiju realizirati rezervaciju, osmišljen je poseban program aktivnosti. On uključuje promatranje ptica, sakupljanje morskih algi ili jednostavno uživanje u mirovanju i tišini.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Duplo više monarha vratilo se u posebno utočište: Očaravajući prizori privlače ljude iz cijelog svijeta